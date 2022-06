Estos son los 8 fundamentos de la moda en el street dance

Bobbito García, uno de los miembros de Rock Steady Crew, hizo historia al convertirse en la primera persona en documentar la cultura de las sneakers en 1991 en un ensayo que escribió para la revista de hip-hop The Source. No sólo se le sigue respetando enormemente por su continua contribución y conocimiento de la escena de las sneakers, y sus habilidades con la personalización de las mismas, sino que Bobbito también se convirtió en uno de los mejores DJs de radio de hip-hop de la historia.

Acaba de estrenar su tercera película, Rock Rubber 45s, que no sólo es su autobiografía, sino que también combina su amor por el hip-hop y las sneakers. "El primer par de zapatillas que me entusiasmó", dice en la película. "En realidad, fue el modelo Super Pro-Keds en 1975. Esa fue mi transición de llevar skippies a llevar un modelo que a la gente le importaba". "

A pesar de la notoriedad de la moda de Soul Train, entre los looks más legendarios y extravagantes de los bailarines a lo largo del programa, no había sombreros a la vista. Debido a que Johnson Product Company (fabricantes de la línea de productos para el cuidado del cabello Afro-Sheen) firmó como uno de los principales patrocinadores de Soul Train, se prohibió a todos los bailarines llevar sombreros o cubrirse el pelo en el programa. El principal objetivo de Johnson era exponer y mostrar los peinados que se podían crear con sus productos.

