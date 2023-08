El IEM de Colonia ha acogido muchos enfrentamientos famosos a lo largo de los años y el de 2023 no fue una excepción, con G2 en una emocionante racha de victorias sobre rivales como FaZe Clan, Team Vitality y Astralis. El camino de G2 hasta la final no estuvo exento de desafíos -tanto Vitality como Astralis consiguieron arrebatarles mapas-, pero en última instancia, fue ENCE quien se enfrentaría a G2 en la final tras superar a 9INE, Fnatic y Heroic en su recorrido por la Fase de Grupos para reservar su plaza en las semifinales de los playoffs.

ENCE no tardó en devolver el golpe, ganando la serie en Anubis. En esta reñida serie, G2 se llevó la primera ronda de pistolas antes de una impresionante remontada de ENCE, que logró controlar las siguientes rondas iniciales. Aunque no fue un camino de rosas, ENCE consiguió ganar la serie por 16-13.

"Sin duda, ha sido el mejor CS que hemos jugado desde que me uní a G2", añade NiKo. "Así que sí, me siento muy contento de cómo hemos jugado, pero también de cómo hemos manejado y enfocado todas las partidas. Si conseguimos mantener este nivel, será una buena temporada para nosotros".

