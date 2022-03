El Intel Extreme Masters Season XVI Katowice ha terminado, y G2 Esports ha quedado en segundo lugar. No es el final que esperaban, pero después de una actuación dramática e increíblemente fuerte en los cuartos de final y en las semifinales, pueden irse con la cabeza bien alta.

El IEM Katowice no fue el torneo más fácil para G2. A pesar de entrar en la competición directamente en la Fase de Grupos, evitando los Play-Ins, el equipo cayó en el lower bracket tras su primer partido del torneo contra Fnatic. Tres duras batallas más tarde, tras vencer a Team Liquid,

Puede que la trayectoria de G2 en los Playoffs no haya terminado exactamente como ellos querían, pero su viaje hasta las finales estuvo lleno de intensas prórrogas, actuaciones dominantes y la derrota de un viejo rival que antes parecía imbatible. Analicemos la acción del fin de semana.

Y esa victoria final llegó de forma explosiva. G2 optó por mantener a su equipo muy unido y se dirigió al Site B del mapa Mirage, una decisión que no le salió del todo bien, ya que tres jugadores fueron eliminados rápidamente. Esto dejó a Aleksi "Aleksib" Virolainen con solo 32 puntos de salud y al recién llegado Ilya "m0NESY" Osipov intacto. Virtus.pro empezó a avanzar para barrer, pero una increíble remontada de Aleksib y m0NESY hizo que todo el equipo contrario fuera eliminado en cuestión de segundos, y la victoria fue finalmente para G2.

Este brutal empuje en la prórroga y la eventual derrota parecieron quebrar el espíritu de Virtus.pro, y G2 se llevó su segunda partida con relativa facilidad, asegurando una victoria por 16-5 y un puesto en las semifinales. Pero la competición no iba a ser más fácil. Su siguiente rival, Natus Vincere, había dominado el CS:GO competitivo en 2021 y había impedido a G2 ganar el PGL Major de Estocolmo en la última ronda.

NAVI había llegado a los Playoffs en un momento álgido, saltándose los cuartos de final gracias a su actuación en los Grupos. Es justo decir que se veían tan fuertes como siempre, y conociendo su historia, no sería exagerado imaginar que G2 sintiera la presión al dirigirse a su primera ronda.

Pero si había nervios, G2 no los dejó ver. La escuadra se mostró inmediatamente fuerte, ganando cinco rondas consecutivas antes de que NAVI pudiera siquiera conseguir una, y alcanzando diez victorias gracias a nueve bombas exitosas y un wipeout. Al cambiar a CT, G2 solo necesitaba seis victorias más para llevarse la partida, y NAVI tuvo que acelerar el ritmo.

NAVI entró en la segunda partida en Mirage con el pie izquierdo, pero se negó a retroceder. Se llevó las tres primeras rondas antes de que G2 clavara sus garras y se mantuviera en seis victorias consecutivas, terminando finalmente su tiempo de CT con 11 victorias frente a las cuatro de NAVI. Un momento, en particular, pareció romper a NAVI hacia el final de la primera mitad: un increíble 1v3 de m0NESY de G2, en el que volvió a demostrar por qué es un maestro en el AWP.

