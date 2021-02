G2 Esports es el equipo más exitoso hasta la fecha en el competitivo Rainbow Six Siege. Con múltiples campeonatos Pro League, una gran victoria e incluso un campeonato mundial, la organización ha sido el equipo a batir desde que entró en escena en 2018.

G2 Esports es el equipo más exitoso hasta la fecha en el competitivo Rainbow Six Siege. Con múltiples campeonatos Pro League, una gran victoria e incluso un campeonato mundial, la organización ha sido el equipo a batir desde que entró en escena en 2018.

G2 Esports es el equipo más exitoso hasta la fecha en el competitivo Rainbow Six Siege. Con múltiples campeonatos Pro League, una gran victoria e incluso un campeonato mundial, la organización ha sido el equipo a batir desde que entró en escena en 2018.

Pero después de algunos cambios en el roster en 2019 y principios de 2020, los temibles G2 entraban en la temporada actual como un monstruo menos inquietante y más como un equipo de primera línea con claros defectos. Claro que seguían siendo una amenaza, pero verlos en la final de cada evento ya no estaba garantizado.

Pero después de algunos cambios en el roster en 2019 y principios de 2020, los temibles G2 entraban en la temporada actual como un monstruo menos inquietante y más como un equipo de primera línea con claros defectos. Claro que seguían siendo una amenaza, pero verlos en la final de cada evento ya no estaba garantizado.

Pero después de algunos cambios en el roster en 2019 y principios de 2020, los temibles G2 entraban en la temporada actual como un monstruo menos inquietante y más como un equipo de primera línea con claros defectos. Claro que seguían siendo una amenaza, pero verlos en la final de cada evento ya no estaba garantizado.

esports Europa vs América ¿Quién ganará la BLAST Global Final?

esports Europa vs América ¿Quién ganará la BLAST Global Final?

La temporada 2020/2021 no ha sido fácil para G2

La temporada 2020/2021 no ha sido fácil para G2 , con un tercer puesto en la primera fase de la Liga Europea y un séptimo puesto en la segunda fase. De hecho, la única victoria en un evento importante de la temporada en 2020 fue la GSA League , una competición de nivel medio en la que participaron algunos equipos de la escena.

La temporada 2020/2021 no ha sido fácil para G2 , con un tercer puesto en la primera fase de la Liga Europea y un séptimo puesto en la segunda fase. De hecho, la única victoria en un evento importante de la temporada en 2020 fue la GSA League , una competición de nivel medio en la que participaron algunos equipos de la escena.

No te pierdas la gran final de la Liga Europea de Rainbow Six Siege 2020 entre G2 Esports y BDS Esport:

No te pierdas la gran final de la Liga Europea de Rainbow Six Siege 2020 entre G2 Esports y BDS Esport:

No te pierdas la gran final de la Liga Europea de Rainbow Six Siege 2020 entre G2 Esports y BDS Esport:

, de G2, tras el triunfo. "Pero puedo decir que muchas cosas han cambiado a lo largo del primer año como equipo y supongo que los recientes cambios que hemos hecho con los roles y la mentalidad han mostrado definitivamente rendimientos positivos. Pero todavía tenemos mucho que trabajar y no vamos a bajar el ritmo".

"No puedo precisar qué cambio fue el principal factor de nuestra victoria", nos cuenta el humilde

"No puedo precisar qué cambio fue el principal factor de nuestra victoria", nos cuenta el humilde Jake 'Virtue' Grannan , de G2, tras el triunfo. "Pero puedo decir que muchas cosas han cambiado a lo largo del primer año como equipo y supongo que los recientes cambios que hemos hecho con los roles y la mentalidad han mostrado definitivamente rendimientos positivos. Pero todavía tenemos mucho que trabajar y no vamos a bajar el ritmo".

"No puedo precisar qué cambio fue el principal factor de nuestra victoria", nos cuenta el humilde Jake 'Virtue' Grannan , de G2, tras el triunfo. "Pero puedo decir que muchas cosas han cambiado a lo largo del primer año como equipo y supongo que los recientes cambios que hemos hecho con los roles y la mentalidad han mostrado definitivamente rendimientos positivos. Pero todavía tenemos mucho que trabajar y no vamos a bajar el ritmo".

Después de una temporada tan turbulenta y de tener que enfrentarse a BDS, un equipo que ha derrotado a G2 en múltiples ocasiones en partidos clave a lo largo de los años, incluida la final Six August 2020 Major a principios de la temporada, habría sido fácil para G2 tropezar una vez más en el último obstáculo, especialmente porque BDS estaba a punto de partido después de tres mapas en la final.

Después de una temporada tan turbulenta y de tener que enfrentarse a BDS, un equipo que ha derrotado a G2 en múltiples ocasiones en partidos clave a lo largo de los años, incluida la final Six August 2020 Major a principios de la temporada, habría sido fácil para G2 tropezar una vez más en el último obstáculo, especialmente porque BDS estaba a punto de partido después de tres mapas en la final.

Después de una temporada tan turbulenta y de tener que enfrentarse a BDS, un equipo que ha derrotado a G2 en múltiples ocasiones en partidos clave a lo largo de los años, incluida la final Six August 2020 Major a principios de la temporada, habría sido fácil para G2 tropezar una vez más en el último obstáculo, especialmente porque BDS estaba a punto de partido después de tres mapas en la final.

“Como equipo, no dudamos de nuestra capacidad para dar lo mejor de nosotros mismos”, dice Virtue. “Sí, el BDS iba ganando 2-1, pero yo seguía creyendo que éramos el mejor equipo, y se lo recordaba a todo el mundo. Estábamos perdiendo contra nosotros mismos, no contra BDS. Al final, jugamos nuestro juego y nos llevamos la victoria”.

“Como equipo, no dudamos de nuestra capacidad para dar lo mejor de nosotros mismos”, dice Virtue. “Sí, el BDS iba ganando 2-1, pero yo seguía creyendo que éramos el mejor equipo, y se lo recordaba a todo el mundo. Estábamos perdiendo contra nosotros mismos, no contra BDS. Al final, jugamos nuestro juego y nos llevamos la victoria”.

“Como equipo, no dudamos de nuestra capacidad para dar lo mejor de nosotros mismos”, dice Virtue. “Sí, el BDS iba ganando 2-1, pero yo seguía creyendo que éramos el mejor equipo, y se lo recordaba a todo el mundo. Estábamos perdiendo contra nosotros mismos, no contra BDS. Al final, jugamos nuestro juego y nos llevamos la victoria”.

El nuevo sistema del Dota Pro Circuit ya está aquí. En pocas semanas volveremos a disfrutar del más alto nivel de Dota, y OG, los actuales campeones de The International, están deseosos de empezar.

El nuevo sistema del Dota Pro Circuit ya está aquí. En pocas semanas volveremos a disfrutar del más alto nivel de Dota, y OG, los actuales campeones de The International, están deseosos de empezar.