Los 7 anuncios de Gamescom que nos dejaron sin palabras

La Gamescom, el mayor evento de videojuegos de Europa, ya está en plena actividad en Colonia, Alemania, y todo arrancó con una ceremonia inaugural de alto voltaje presentada por el veterano de la industria Geoff Keighley y la leyenda de los esports Eefje "Sjokz" Depoortere. Aficionados y periodistas se dieron cita para asistir a grandes estrenos mundiales y conocer novedades inesperadas de algunos de los videojuegos más esperados del próximo año y de los que están por venir. Estos son los cinco anuncios que más nos hicieron levantar las cejas.

01 The Witcher 3: Wild Hunt Remastered + Songs of the Past

Sabíamos que la editora polaca CD Projekt Red iba a estar presente para mostrarnos la próxima expansión de The Witcher III: Wild Hunt y no decepcionó. La compañía presentó un tráiler cinematográfico de la que será la última aventura de Geralt como protagonista de esta legendaria saga de fantasía, que nos llevará hasta el nuevo reino de Letten.

Lo que nadie esperaba era el anuncio sorpresa de una versión remasterizada del juego original, cargada de novedades como gráficos mejorados, un sistema de combate renovado, movimientos más pulidos, un árbol de habilidades rediseñado y mucho más. Pero la gran sorpresa llegó con la confirmación de que esta nueva versión del aclamado RPG será completamente gratuita para quienes ya tengan el juego base. Y todavía hay más. Las dos expansiones que hasta ahora eran de pago, Hearts of Stone y Blood and Wine, también pasarán a ser gratuitas para los propietarios del juego base. Quienes se quedaron sin jugarlas podrán hacerlo ahora con mejores gráficos y una jugabilidad renovada sin pagar nada. The Witcher III: Wild Hunt Remastered llegará el 29 de septiembre, mientras que Songs of the Past lo hará en algún momento del próximo año.

02 Final Fantasy VII Revelation

Los aficionados a los RPG tuvieron motivos de sobra para celebrar en esta Gamescom. También pudimos disfrutar de un nuevo adelanto de la tercera y última entrega de la trilogía del remake de Final Fantasy VII, Final Fantasy VII Revelation. El director de la saga, Naoki Hamaguchi, fue el encargado de presentar un tráiler cargado de acción en el que pudimos ver a los tres gigantescos superbosses conocidos como WEAPON y varias escenas del nuevo sistema FITS. Esta herramienta de personalización permite a los personajes cambiar de rol mediante diferentes atuendos, así que, en el fondo, es la excusa perfecta para jugar a vestir a nuestros héroes favoritos de JRPG. También descubrimos nuevas formas de desplazarnos, como lanzarnos en paracaídas desde la aeronave Highwind o utilizar las herramientas ninja de Yuffie para alcanzar salientes. Todo apunta a un mundo todavía más abierto y con menos límites para explorar. Los fans más atentos también habrán descubierto el submarino Gelnika, una pista que apunta a una de las secuencias más memorables del juego original. Final Fantasy VII Revelation llegará en primavera de 2027.

03 Nodus Fall

El gigante chino HoYoverse tuvo una presencia destacada durante ONL, pero su anuncio más interesante fue, con diferencia, Nodus Fall, un nuevo RPG de acción. El juego apuesta por una ambientación de fantasía oscura y un tono mucho más adulto, alejándose del habitual estilo inspirado en el anime de HoYoverse para ofrecer combates dinámicos y sangrientos. La cooperación tendrá un papel importante y todo apunta a que encontraremos un sistema de combate y exploración al estilo de Elden Ring. Todavía no tiene fecha de lanzamiento, pero es uno de esos títulos a los que habrá que seguir la pista en próximas presentaciones.

04 Gears of War: E-Day

El espectacular exclusivo de Xbox Gears of War: E-Day también tuvo su momento durante ONL con un nuevo tráiler centrado esta vez en la historia. La acción transcurre varios años antes del juego original y cuenta cómo se produjo la primera aparición de los Locust en el planeta Sera. El tráiler combinó emociones tan intensas como sus propios combates y nos mostró a un joven Marcus y Dom enfrentándose a la amenaza Locust junto a algunos personajes muy queridos por los fans y otros completamente nuevos. El juego llegará el 6 de octubre de 2026.

05 Metro 2039

Los desarrolladores ucranianos de 4A Games regresaron por todo lo alto a la Gamescom con un espectacular tráiler de la próxima entrega de la aclamada saga de shooters en primera persona Metro. Metro 2039 parece todavía más crudo que sus predecesores, con secuencias de sigilo utilizando visión nocturna, inquietantes criaturas espectrales y una intensa escena de interrogatorio. Este impresionante shooter promete poner a prueba nuestros límites cuando llegue en febrero de 2027.

06 Stage Tour

Siempre resulta agradable que un género que llevaba mucho tiempo desaparecido vuelva a la vida y nos regale una buena dosis de nostalgia. Los fans de Guitar Hero y Rock Band estarán encantados de saber que los instrumentos de plástico regresan con Stage Tour, un nuevo juego musical desarrollado por RedOctane Games. Su repertorio viene cargado de canciones que despertarán recuerdos y de éxitos más recientes de grupos como Paramore, Motley Crue, Metallica, blink-182 y muchos más. El juego contará con más de 90 canciones y más de 180 guitarras de Gibson, Epiphone y Kramer. Podrás jugar con un mando o con el teclado del PC, pero si quieres disfrutar de la experiencia completa tendrás que hacerte con un pack que incluye una guitarra, una batería y un micrófono. Podrás empezar a darlo todo cuando el juego llegue el 10 de diciembre de 2026.

07 Silent Hill: Townfall

La veterana saga de terror de Konami regresa con un nuevo título justo a tiempo para la temporada más terrorífica del año. Silent Hill: Townfall emergerá de la niebla el 24 de septiembre. El nuevo tráiler nos ofreció hasta ahora el vistazo más completo al juego y reveló varias de las criaturas aterradoras que, sin duda, acabarán apareciendo en nuestras pesadillas cuando podamos ponerle las manos encima. También se confirmaron nuevas incorporaciones al reparto de voces. Junto a Jovan Adepo (3 Body Problem, The Odyssey), el elenco contará con Terry O’Quinn, a quien muchos recordaréis como John Locke en Lost, y Kezia Burrows (Observation), que aportarán un importante peso dramático a esta inquietante aventura de survival horror.

Red Bull Original Red Bull Energy Drink Más información

Aunque los anuncios de la Gamescom ya han terminado, todavía nos queda un último gran estreno. Se trata de la presentación extendida de Grand Theft Auto VI , que debutará en Netflix el 22 de agosto. Geoff Keighley también volverá para ofrecernos nuevos anuncios y, por supuesto, algunos premios con motivo de The Game Awards, que se celebrarán el 10 de diciembre.

Sobre el autor ¿Quién es Jack Ridsdale? Jack está especializado en videojuegos, esports y tecnología. Le interesan especialmente los shooters competitivos y los juegos de lucha, y ha asistido a numerosos eventos de esports en Reino Unido y otros países. Entre sus áreas de especialización se encuentran Overwatch, Street Fighter, VALORANT y los grandes títulos AAA.