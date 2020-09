Among Us: Consejos para ganar ya seas tripulante o impostor

. Las partidas en Among Us no duran demasiado así que el tiempo es vital. Y tener información de manera inmediata puede marcar la diferencia entre la victoria y la derrota. Por eso debes reportar las muertes al instante cuando descubras un cadáver, convocando una reunión de emergencia. Explica bien las circunstancias, puedes acusar a alguien si se encontraba junto al cuerpo o tal vez alguien más haya visto algo sospechoso.

Reporta los cadáveres de manera inmediata . Las partidas en Among Us no duran demasiado así que el tiempo es vital. Y tener información de manera inmediata puede marcar la diferencia entre la victoria y la derrota. Por eso debes reportar las muertes al instante cuando descubras un cadáver, convocando una reunión de emergencia. Explica bien las circunstancias, puedes acusar a alguien si se encontraba junto al cuerpo o tal vez alguien más haya visto algo sospechoso.

