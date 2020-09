Call of Duty Warzone: consejos para sobrevivir en el Estadio de Verdansk

Call of Duty: Warzone

Las distintas temporadas de Call of Duty: Warzone traen un buen número de sorpresas al mapa multijugador del popular battle royale de Activision. En esta ocasión, el lanzamiento de la quinta temporada ha traído la apertura del techo del Estadio de Verdansk . El enorme estadio se ha convertido, por tanto, en una nueva área de conflicto y un nuevo sitio que explorar para conseguir valiosos recursos.

Las distintas temporadas de Call of Duty: Warzone traen un buen número de sorpresas al mapa multijugador del popular battle royale de Activision. En esta ocasión, el lanzamiento de la quinta temporada ha traído la apertura del techo del Estadio de Verdansk . El enorme estadio se ha convertido, por tanto, en una nueva área de conflicto y un nuevo sitio que explorar para conseguir valiosos recursos.