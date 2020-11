Demon’s Souls: consejos para adentrarte en la pesadilla de PS5

Los títulos difíciles están más de moda que nunca. La saga Dark Souls tiene una legión de seguidores en todo el mundo y From Software ha logrado consolidar su estilo RPG de acción como un género en sí mismo. Pero todo comenzó con un juego mítico que aparecía en 2009 en PlayStation 3.

Los títulos difíciles están más de moda que nunca. La saga Dark Souls tiene una legión de seguidores en todo el mundo y From Software ha logrado consolidar su estilo RPG de acción como un género en sí mismo. Pero todo comenzó con un juego mítico que aparecía en 2009 en PlayStation 3. Demon’s Souls todavía se recuerda como unos de los títulos más complicados de superar de aquella máquina, pero también como uno de los más épicos, un desafío desesperante que atrapó a miles de jugadores. Ahora, la pesadilla original viene, inalterada pero renovada para la nueva generación, para que la volvamos a vivir en PS5.

BluePoint, los responsables del remake de Shadow of the Colossus que ya nos maravilló hace un par de años, han sido los encargados de realizar este remake extraordinario, que actualiza su apartado gráfico, su banda sonora y su gameplay para renovarlo a los nuevos tiempos. Pero, más allá de convertirlo en un juego de nueva generación para conseguir en el primer triple A imprescindible del catálogo de PS5, ha respetado la obra original de manera escrupulosa . Estamos ante el mismo título desafiante, con sus mismos enemigos y niveles, pero como si se hubiera desarrollado en 2020.