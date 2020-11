Gehe: “Para ser cosplayer tienes que saber hacer un poco de todo”

El mundo del cosplay ha crecido en popularidad a lo largo de los pasados años, tornándose más profundo y complejo hasta el punto de que haya profesionales dedicados a ello. En España todavía queda un largo camino para que se asiente del todo esta profesionalización y los/las cosplayers que tenemos a nivel nacional puedan dedicarse enteramente a ello, pero aun así hay algunos que lo han conseguido.

Ese es el caso de Gehe , un joven de 23 años que lleva un buen tiempo dedicándose al mundo del cosplay y ya ha logrado confeccionar y vestir más de 40 piezas entre las que se encuentran varios personajes de League of Legends, Cloud de FFVII, Link de The Legend of Zelda y muchos más . Con más de 343.000 seguidores en Instagram y otros 100.000 en Twitter, podríamos considerarle como uno de los cosplayers más exitosos de España. Le hemos podido entrevistar para conocer su historia.

Una gran trayectoria artística

Gehe se graduó en la carrera de Bellas Artes en Vitoria y actualmente acaba de empezar un máster en diseño de concept art en Madrid. Tal y como nos explica: “No está relacionado directamente con el cosplay pero es igualmente una faceta artística interesante para explorar”. De hecho, asegura que desde pequeño siempre quiso ser artista: “He tenido suerte porque mis padres también son artistas, así que no han sido los típicos que me empujaban a estudiar matemáticas, por ejemplo. Siempre me han apoyado”.

Gehe con un cosplay de Link (The Legend of Zelda) © Peckphotograph

Nos cuenta cómo lleva haciendo cosplay unos ocho años aproximadamente aunque de forma profesional tan solo sean un par o tres, momento en el que empezó a trabajar con compañías y a hacer publicidad . Su pasión nació a raíz de su amor por la creación de personajes y de traerlos a la vida real , de representarlos: “Ya no solo a partir del dibujo sino representarlos conmigo mismo. Me parece una idea súper original y como me gusta mucho todo el tema de caracterización y demás, pues se me puso en bandeja la idea de hacer cosplay.”

Desde su punto de vista de dentro de este mundillo, nos explica cómo poco a poco se han ido adaptando los eventos tipo salones del manga y derivados a cosplayers : “Siempre suele haber mesas para artistas, pero recientemente también se han creado stands solo para cosplayers. Personalmente, con todo el tema de ir dando tarjetas a quienes se pasen he logrado cosechar bastantes contactos y sobre todo he trabajado para temas de promoción dentro de convenciones y eventos”.

Detalla cómo con el asunto de la pandemia global se ha complicado el trabajar físicamente en convenciones y eventos , algo que espera que poco a poco vaya regresando a la normalidad: “Sí, ha sido difícil. Sobre todo porque este 2020 me lo había cogido de año sabático entre comillas porque había terminado ya la universidad e iba a empezar el máster en octubre. Iba a dedicarlo totalmente al cosplay y para ir a eventos, pero como los han cancelado todos ha sido un tanto complicado. Pero bueno, he hecho un poco de promoción por webs online como Redbubble, que cosas así siguen funcionando, pero sobre todo haciendo comisiones de arte, ya que de cosplay no se ha podido hacer mucho este año”.

Gehe con un cosplay de Ezreal (League of Legends) © ThelemaTherion

“Saber hacer de todo” como máxima para los cosplayers

Ya que tiene sangre de artista , Gehe aprovecha su talento para algo más que para el cosplay. En sus redes sociales podemos encontrar cuentas dedicadas a su arte y dibujos , algo que decidió separar de su vertiente de cosplay principal para poder diferenciar bien la una de la otra: “Las dos son artísticas, pero más que nada por tema de portfolio sí que quiero diferenciarlas y así poder enseñar esa cuenta en lugar de una en la que sale mi cara por todas partes. El cosplay es algo muy personal, así que si quieres tener algo más impersonal lo normal es tener dos cuentas. Incluso hay gente que tiene dos de cosplay: una dedicada a las fotos editadas y con todo acabado y otra más personal en la que suben sus fotos de gatos y demás” (bromea).

Gehe nos cuenta cómo parte de su trabajo actual es llevar los cosplays de empresas dedicadas a su fabricación . Aun así, por lo general suele hacérselos él desde cero. Por ello, le toca hacer de todo, desde coser hasta editar las fotos, que hace él mismo: “Sí, el cosplay es 100% eso. Tienes que aprender a coser, a hacer maquillaje, a tirar fotos, efectos especiales, tienes que comprarte una máquina de coser, setenta herramientas diferentes…al final te da mucho más gusto y realización terminarlo tú mismo”.

Gehe con un cosplay de Viktor © Yuri on Ice

En cuanto a la forma de escoger a los personajes de los que hace cosplay, trata de que siempre sean un tanto parecidos a él, para poder adaptarse mejor: “Por ejemplo: tíos mazadísimos como Seth de League of Legends, que me gusta mucho el diseño pues digo ‘mido como la mitad que él’, así que…pero sobre todo eso, personajes que tengan algún tipo de parecido físico conmigo, ya que así es mucho más fácil representarlos y de alguna forma actuar como ellos cuando toca hacer una actuación de cosplay o si voy a estar en un photocall o algo así”.

Al preguntarle acerca de lo que más le gusta de hacer cosplay y lo que menos , lo tiene claro: “lo que menos es coser. Yo y las máquinas nos llevamos realmente mal. Al final le acabas cogiendo el gusto, pero no me gusta demasiado” (ríe), “Luego lo que más me gusta es sobre todo la creación de props, todo el tema de lo que son armaduras y cosas rígidas, además de la estilización de pelucas”. Por otro lado, menciona también el gran cansancio que acaba por acumular después de un largo evento en el que le toca llevar una armadura muy pesada (como la de Monster Hunter ): “Te acabas acostumbrando y lo que renta es que te lo pasas muy bien. Te sacas muchas fotos con amigos y cuando llevo un cosplay es un momento muy positivo, así que vale la pena”.

En otro orden de cosas, en cuanto a sus videojuegos favoritos , confiesa que al que más juega actualmente es League of Legends . Aun así, Gehe adora los mundos abiertos que presentan juegos como Horizon: Zero Dawn y Ghost of Tsushima . Otro que ha completado recientemente es Hades, de cuyo protagonista ha realizado su último cosplay: “Lo llevo en la Switch y lo juego mientras voy a clase”, nos cuenta.

Gehe con un cosplay de Tomioka Giyu © Kimetsu no Yaiba

Un futuro repleto de sueños y relacionado con el desarrollo de videojuegos

Gehe comenta que para que la situación a nivel nacional se profesionalice más y mejor es necesario que las empresas se involucren en un mayor grado. “En España somos unos 10 o 20, como mucho, conocidos, por lo que no hay mucha competencia. Creo que lo que hay que hacer es crear agencias para cosplayers o páginas web con alguien que tenga un moderador y sepa un poco del tema para poder ordenar a los cosplayers según sus puntos fuertes y demás”.

Por ahora, pretende seguir centrado en su máster y en continuar con el cosplay , aunque no se trate de su actividad principal: “En la escuela en la que estoy tienen una bolsa de trabajo que es bastante famosa y la mayoría de la gente que se mete acaba encontrando un trabajo relacionado con el concept art. Me gustaría mucho poder entrar a una empresa de desarrollo para poder hacer algún trabajo de enviroment, diseño de personaje y demás. Quiero probar de hacerlo al 100% y si veo que no me renta y no estoy a gusto o lo que sea sí que sé que puedo lanzarme a ser cosplay freelance, ya que con el apoyo que tengo en redes sociales si me abro un Patreon o cualquier plataforma de mecenazgo sé que puedo tirar para adelante con ello porque lo he probado durante algún mes y me ha funcionado bien”.

Aun así, lo que quiere ahora es luchar por su sueño de ser interno en alguna empresa de desarrollo para poder experimentar de primera mano qué tal se trabaja en un estudio de videojuegos: “Es en lo que he invertido tiempo y dinero. No quiero haber hecho bachiller, cuatro años de carrera y un máster para luego seguir haciendo lo que he aprendido por mi cuenta”.

Gehe con un cosplay de Barioth © s.photography_b

Consejos para cosplayers

- Saber hacer de todo : ya lo habéis leído. Si os queréis dedicar al cosplay de forma profesional y conseguir alguna retribución de ello lo que toca es aprender a coser, a hacer buenas fotos, editar y todo lo relacionado con el proceso del cosplay, de principio a fin.

- Tener un portfolio en el que exponer tus cosplays y trabajos : tal y como recomienda Gehe, es importante que desde el principio se tenga un portfolio en el que presentar de forma visual y atractiva el trabajo realizado, para poderlo enseñar a cualquiera interesado/a.

- Encontrar aquello en lo que destacas : Gehe anima a los/las cosplayers que están creciendo a potenciar aquello que se les da bien, para poder así destacar por encima de la competencia y poderlo enseñar.

- No llevarlo a lo personal : “sobre todo tener una página o portfolio limpio y un perfil que sea fácil de visitar para comprobar el tipo de contenido que sabes hacer y puedes ofrecer”.