Genshin Impact: consejos para dar tus primeros pasos en el juego

Genshin Impact se está convirtiendo en un verdadero fenómeno a nivel mundial. No en vano, ya se trata del lanzamiento internacional más grande de la historia de un videojuego desarrollado en China. El título de miHoYo ya se llevó todos los focos cuando se presentó hace unos meses en una conferencia de PlayStation y todo el mundo le bautizó como ‘la copia china de Zelda: Breath of the Wild' . El título está ya disponible, de forma gratuita, para PS4 y para móviles iOS y Android.

¿Y por qué todo el mundo está jugando y hablando de Genshin Impact ? Pues porque realmente es un juego muy bueno. Se trata de un JRPG profundo y cargado de opciones y además cuenta con una factura técnica impresionante para tratarse de un juego ‘free to play’ . Es cierto que guarda muchas similitudes con Breath of the Wild, como el colorido del mundo, su ambientación, los movimientos y combates de los personajes o elementos más específicos como las alas para planear, el sistema de escalada/cansancio o el sistema de cocinar recetas. Pero, también tiene muchos elementos que lo diferencian.

Ghensin Impact © miHoYo

La principal gran diferencia del juego es que Genshin Impact se engloba dentro del género conocido como “gacha” , esos títulos donde obtener a los mejores personajes, armas y objetos disponibles en el juego se realiza de una manera aleatoria, como echando monedas en una máquina de ‘bolas sorpresas’, conocidas como ‘gachas’ o ‘gachapon’ en Japón. Así, se pueden obtener muchas recompensas en Genshin Impact, gastando los recursos del juego o pasando por caja haciendo micro-pagos.

Es cierto que quien pague puede obtener mejores recompensas y mejores personajes mucho más rápido, pero no hace falta gastarse un solo euro para disfrutar de la aventura de Genshin impact . Eso sí, en los primeros instantes el juego puede abrumar por su inmensa propuesta, sus posibilidades y lo profundo de su sistema de progresión y demás. Por eso, vamos a darte una serie de consejos para tus primeras horas en el juego. ¡Comienza tu aventura en el mundo de Teyvat!

Elige personaje y echa a andar

El principio de la aventura en Genshin Impact © miHoYo

Lo primero que harás en el juego será configurar a tu personaje y tendrás que elegir entre los dos hermanos que son separados de forma tan dramática. Esto no tiene demasiada relevancia y lo que te están pidiendo es básicamente que elijas el sexo de tu personaje principal, el Viajero (o viajera), al cual también podrás ponerle nombre. Con él comenzará tu aventura, pero no estarás solo, sino que tendrás a tu compañera Paimon. Hazla caso en todo lo que te cuenta, ya que te desvelará todos los secretos de menús, inventarios, sistemas de combate, sistemas de progresión y demás. Los primeros pasos en la historia no tienen pérdida, sigue las indicaciones para completar el prólogo del juego.

Explora todo lo que puedas

Una vez que hayas completado el prólogo del juego, habrás conseguido a tus primeros personajes y ya tendrás una ligera idea de qué va esto. Pero ahora tienes delante de ti una aventura gigantesca. Puedes comenzar a seguir las misiones que tengas activas (tanto principales como secundarias) y seguir haciendo caso a Paimon (te desvelará otros cuantos consejos importantes en el juego). Pero intenta echar un tiempo para explorar. No hace falta que completes todos los combates que aparezcan ante ti, pero tampoco te vendrá mal. Recolecta todo lo que encuentres, gana EXP y, sobre todo, desbloquea puntos de teletransporte (luego los vas a utilizar mucho). Llegará un momento en el que las misiones te enfrentarán a enemigos muy por encima de tus posibilidades, por lo que explorar para subir de nivel será la única manera de continuar.

Pide tus primeros deseos

Ghensin Impact © miHoYo

Justo después de primer prólogo del juego, Paimon ya te habrá contado en qué consisten los deseos. Este es el sistema de ‘gacha’ del título. Se habrá desbloqueado el ‘gachapón’ y aquí podráspedir tus primeros deseos. Te recomendamos que gastes tu exiguo botín en el Pack Gachapón de Principiantes. Te otorgará dos o tres personajes más y un buen puñado de armas y demás botín (además te asegura al menos un personaje de 4 estrellas o superior). Tras esto, te toca conseguir más gemas para poder pedir más deseos más adelante.

¿Cuáles son los mejores personajes?

Como buen ‘gacha’, el éxito en Genshin Impact a la larga consistirá en hacerse con los mejores personajes y conseguir equiparlos con los mejores objetos y demás atributos. En el caso de los personajes, tendrás que gastar muchos deseos para intentar conseguir a los que más te gustan. Durante el juego puedes llevar activos cuatro personajes en tu equipo y saber combinarlos en los combates y demás situaciones será la clave para conseguir avanzar. Te resumimos aquí los mejores personajes divididos por grupos de mejor a pero. Eso sí, conseguirlos depende de obtener gemas y deseos y poder tirar muchas veces de la palanca para probar suerte:

Tier S : Diluc (DPS), Fischl (Support), Qiqi (Healer) y Venti (Support).

Tier A : Barbara (Healer), Chongyun (DPS), Jean (Healer), Keqing (DPS), Mona (DPS), Razor (DPS), el Viajero ‘Anemo’ (Support), Xiangling (DPS y Support) y Xiao (DPS)

Tier B : Kaeya (Support), Klee (DPS), Ningguang (DPS), Sucrose (Support), el Viajero ‘Geo’ (Support) y Xingqiu (Support).

Tier C : Beidou (DPS), Bnnett (DPS y Support), Lisa (Support) y Noelle (DPS y Support)

Tier D : Amber (Suport)

Equilibra a tu equipo

Ghensin Impact © miHoYo

Es importante ir subiendo de nivel a tus personajes y debes saber que cada uno de ellos tiene un nivel independiente (que, a su vez, es diferente a tu nivel de la aventura, que tiene su propia progresión). Los personajes suben muy poca experiencia directa en los combates, por lo que tendrás que subir su nivel de manera manual, gastando en cada uno de ellos diferentes materiales de EXP. Estos materiales (como el Consejo del errante, la EXP del aventurero o el Ingenio del Héroe) se consiguen como recompensa de misiones, expediciones, dominios o apertura de cofres. Cuando tengas algunos de ellos puedes gastarlos en añadir puntos de EXP a tus héroes en el menú Personajes/Atributos/Mejorar.

No gastes todos tus materiales de EXP en un solo personaje. Intenta subir más o menos al mismo nivel a todos los personajes o al menos a los cuatro miembros de tu equipo. Tener un equipo equilibrado es clave para poder afrontar los desafíos y mazmorras.

El Gremio de Aventureros

Cuando hayas superado el primer prólogo ve al centro de Mondstadt y apúntate al Gremio de Aventureros. Al pasar a ser miembro activo del Gremio recibirás un cuaderno de misiones que te reportarán un buen número de recompensas muy interesantes. No te olvides de echarle un vistazo muy a menudo y echar tiempo para intentar cumplir las misiones diarias y demás desafíos. Te proporcionará cuantiosas recompensas.

Recoge tus recompensas

Ghensin Impact © miHoYo

No hay casi nada automático en Genshin impact. Al igual que es necesario subir el nivel de manera manual a los personajes, equiparles con mejoras y demás, también hay que acordarse de recoger las recompensas. Acude a menudo al libro de El Gremio de Aventureros para ver las misiones que has cumplido y recoger las recompensas. Haz lo mismo en el menú de Logros. Si pasas mucho tiempo sin acudir te llevarás una sorpresa y recogerás recompensas a do s manos.

Acierta con los artefactos

Los artefactos son unos objetos mágicos que puedes equipar en tus personajes para mejorar muchas de sus estadísticas y habilidades. Cada uno de tus personajes tiene 5 ranuras para equipar artefactos, así como 5 ranuras para los conjuntos de artefactos. Lee bien las estadísticas principales y secundarias que mejora cada artefacto y equípalo con cabeza en el personaje adecuado. Y los artefactos que no te sirvan, no los deseches. Podrás utilizarlos para mejorar un artefacto que sí que tengas equipado.

Consigue primogemas y protogemas gratis

Ghensin Impact © miHoYo

Hay diferentes monedas en el juego pero para conseguir sobres de nuevos personajes, armas e ítems en el Gachapon tendrás que acumular primogenas o protogemas. Conseguirás algunas completando misiones y desafíos, pero hay otras formas, como realizar los eventos que el juego plantea casi a diario. Estate atento a los eventos que plantean desde miHoYo porque algunos son muy fáciles y otorgan un cuantioso número de gemas. Por ejemplo, si entras varios días seguidos al juego puedes llevarte hasta 200 protogemas.

Juega con amigos en cooperativo

Se puede compartir la partida de Genshin Impact con un amigo y pasar buena parte de la aventura colaborando en modo cooperativo online. Pero hay que esperar a llegar al rango 16 de la aventura para que se desbloquee esta opción. Cuando lo hayas conseguido puedes conectarse hasta 4 amigos (o desconocidos) para compartir experiencias y avanzar en la aventura codo con codo. Puedes agregar a amigos y teneres siempre a mano compartiendo el UID (ese número único que aparece en la parte inferior de la pantalla).

Cross-play y cross-save

Ghensin Impact © miHoYo

Una de las características más alucinantes de Genshin Impact es que cuneta con cross-Play, lo que permite cruzar partidas y usuarios de cualquiera de sus plataformas (PC, PS4 o iOS y Android). Pero también es compatible con Cross-save, es decir, que puedes grabar tu partida en PS4 y continuarla en tu iPhone, dándote de alta con la misma cuenta. Esto es realmente interesante, sobre todo para conectarte cada día para conseguir las recompensas de los eventos diarios.