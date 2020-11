Immortals: Fenyx Rising, las claves de la epopeya mitológica de Ubisoft

El E3 2019 de Los Ángeles fue el marco elegido por Ubisoft para anunciar una nueva franquicia, God & Monster , un título de acción en tercera persona de corte fantástico que, de inmediato, llevó a ser comparado con Zelda: Breath of the Wild, la última entrega de la mítica saga RPG de Nintendo. Desde entonces, a este God & Monster se le conocía por el mundillo como el ‘Breath of the Wild de Ubisoft’, y no se trataba del primer clon de calidad del mítico juego de Switch, ya que ya entonces se conocían detalles de Ghensin Impact, el título de Mioyo del que ya os hemnois hablado.