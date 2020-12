Immortals Fenyx Rising: trucos para que tu epopeya no se vuelva una elegía

es una nueva IP, creada por el equipo de Ubisoft Quebec (los responsables de Assassin’s Creed Odyssey) y que tiene a la mitología griega como fondo de una interesante y profunda aventura de mundo abierto. Al juego se le ha comparado mucho con Zelda Breath of the Wild, y con razón, ya que comparte muchos elementos. Pero también hay que decir que cuenta con su estilo propio y otros elementos que le acercan más a la saga de Assasin’s Creed.

Antes de terminar este 2020 Ubisoft se guardaba otro gran lanzamiento después de Assassin’s Creed Valhalla. Immortals Fenyx Rising es una nueva IP, creada por el equipo de Ubisoft Quebec (los responsables de Assassin’s Creed Odyssey) y que tiene a la mitología griega como fondo de una interesante y profunda aventura de mundo abierto. Al juego se le ha comparado mucho con Zelda Breath of the Wild, y con razón, ya que comparte muchos elementos. Pero también hay que decir que cuenta con su estilo propio y otros elementos que le acercan más a la saga de Assasin’s Creed.

Visita el Salón de Dioses

Hazte con una montura

Qué habilidades y poderes divinos adquirir primero

Sube a las estatuas y examina el terreno

Recolectando recursos

Ojo al medidor de resistencia