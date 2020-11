Ya estás aquí PlayStation 5: razones para apuntarse a la revolución

, todos ellos previsores que habían hecho su reserva a tiempo (porque ahora mismo no queda stock y no se sabe cuándo podrás hacerte con una).

Aunque la fecha oficial de lanzamiento de PS5 en Norteamérica y otras regiones del mundo fue el pasado día 11 de noviembre, en Europa hemos tenido que espera un poco más, pero por fin, hoy 19 de noviembre, ha llegado el día . Sony lanza su consola de nueva generación con dos modelos que, quitando o añadiendo el lector de discos blu-ray y 100 euros al precio final de venta, es exactamente la misma máquina. PlayStation 5 ya ha llegado a las casas de muchos afortunados , todos ellos previsores que habían hecho su reserva a tiempo (porque ahora mismo no queda stock y no se sabe cuándo podrás hacerte con una).

Diseño y dimensiones

Ya se ha dicho muchas veces, pero sólo cuando tienes contigo la consola te das cuenta de que PS5 es grande, muy grande. De hecho, ya podemos decir que es la consola de sobremesa más grande que recordamos (y llevamos en esto desde los tiempos de Atari). PS5 pesa 4,5 kg (la versión digital no supera los 3,9 kg) y tiene unas medidas en vertical de 40,2 centímetros de alto (colocada sobre la obligada peana, sin ella ronda los 39 cm), unos 26 cm de fondo y unos 9,2 cm de ancho. Estas dimensiones, junto con su futurista diseño con esas alas blancas curvadas, hacen de la máquina un aparato bastante voluminoso, por lo que habrá muchos muebles de TV que no serán el lugar adecuado para colocarla.

La consola puede colocarse en vertical, si tienes espacio junto a la TV, o tumbada, cambiando la peana de una manera muy sencilla (con la ayuda de un tornillo que se oculta en la propia peana). Pero tumbada da la impresión de ocupar mucho más y olvídate de meterla en un cajón, porque no entrará. Pero cuando des con el lugar adecuado para colocarla, podrás disfrutar de su futurista diseño, que se ilumina con unas luces led colocadas en el espacio que separa las alas blancas mate y el cuerpo interior negro brillante.

Rendimiento y conexiones

Una vez acomodada, hay que conectar la consola. PS5 cuenta en su parte posterior con la conexión del cable de red, la conexión HDMI 2.1 (compatible con VRR, televisores 8K y televisores 4K con tasas de refresco de hasta 120 FPS), el puerto Ethernet 802.11 y dos puertos USB 3.0. En la parte delantera cuenta con una conexión USB-A de alta velocidad (para conectar el cable de carga del DualSense) y una conexión USB-C de súper alta velocidad. En la parte inferior del frontal también hay un pequeño botón de encendido y otro, aún mas pequeño, para expulsar los discos del lector (si no has optado por la versión digital).

La nueva interfaz

PS5 cuenta con una interfaz completamente nueva, más limpia, más moderna y que pone en el foco a lo más importante: los juegos. Pulsando en los pequeños iconos de cada título en la parte superior de la pantalla se desplegará toda la información de ese juego: podemos jugar de forma inmediata pero también consultar nuestro progreso general del juego o de la misión en curso, los trofeos que hemos conseguido y los siguientes a nuestro alcance, cualquier novedad sobre el título, disponibilidad de nuevos contenidos para descargar, etc. Y esto funciona con los títulos de PS5 pero también con los antiguos de PS4.

En la nueva interfaz están diferenciados los juegos del contenido multimedia (aquí encontraremos acceso a las aplicaciones, las películas los vídeos, etc.) Ahora si pulsamos el botón PS se pausa la acción, allá donde estemos, y hace surgir un menú emergente en la parte inferior que nos da acceso con una serie de iconos a las funciones básicas de la consola y el sistema (sonido, accesorios, el chat, los amigos conectados, las opciones de alimentación para apagar o suspender la consola…) Además, en el menú de nuestro perfil podremos consultar, entre otras cosas, el porcentaje que hemos jugado de cada juego, con el número exacto de horas jugadas.

El nuevo mando: DualSense

SSD: Velocidad de carga

El almacenamiento SSD de la consola es su verdadero Santo Grial y es el elemento diferencial que nos hará ver videojuegos increíbles en esta nueva generación. La carga de información es extremadamente rápida y eso se nota, entre otras cosas, en los tiempos de carga de los juegos. Estamos seguros de que los desarrolladores de esta generación no van a dedicarle mucho tiempo al arte de los tiempos de carga de sus juegos, porque casi no vamos a tener tiempo de verlos. Las cargas son ridículamente cortas. De menos de 10 segundos para cargar un juego por completo desde la interfaz de la consola y de menos de 5 segundos para comenzar una partida. Esto de media y con los títulos que hemos podido probar hasta ahora diseñados para PS5. Con los juegos de PS4 también se reducen los tiempos de carga de manera drástica comparados con la consola anterior, aunque tardan un poco más que los de PS5.

Gráficos de otra galaxia

Audio 3D con cualquier auricular

Los juegos: lo más importante

Watch Dogs Legion, Assassin’s Creed Valhalla, The Pathless, Dirt 5, Devil May Cry 5 Special Edition, Call of Duty: Black Ops Cold War…

. Por no hablar de los third parties: