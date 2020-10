Phasmophobia y 7 juegos más para pasar miedo en Halloween

Nos gusta pasar miedo y estamos deseando que llegue la noche de Halloween para disfrazarnos de monstruos y dedicarnos a pegar sustos a todo aquel con el que nos crucemos. Pero, por supuesto, también es una noche fantástica para contar historias de terror, ver alguna película de miedo o, mejor aún, experimentar el terror de una manera mucho más inmersiva: ¡los videojuegos!

El género del terror siempre le ha sentado muy bien a los videojuegos, pero es cierto que hay muchas personas que no pueden jugarlos porque son muy impresionables. Y un buen videojuego de terror puede provocar sensaciones mucho más fuertes que la mejor película del género . Eso de pegar un bote del susto en la butaca del cine y arrojar por los aires las palomitas tras una escena terrorífica no es nada comparado con el escalofrío que recorría nuestra espalda cada vez que sonaba el ruido de la estática en la radio de Silent Hill . O cómo se nos detenía el pulso cada vez que escuchábamos el 'gorgojeo' de los chasqueadores en algún sótano oscuro de The Last of Us .

Pero para esta noche de Halloween tenemos un buen puñado de propuestas muy nuevas. Una es el juego de terror del momento, que está triunfando en las retransmisiones de Twitch y Youtube y que está haciendo que la gente se quede blanca delante de la cámara, y las otras son propuestas actuales menos conocidas, pero igual de terroríficas. Enciende el PC o la consola, apaga todas las luces de la casa y sube bien alto el volumen de los auriculares. ¡Vamos a pasar miedo!

Phasmophobia

Phasmophobia © Kinetic Games

Sin duda es uno de los juegos de moda. La obra de Kinetic Games está disponible en Steam desde hace más o menos un mes y ya es un éxito rotundo, gracias a algunas retransmisiones en Twitch y Youtube que se han hecho virales. Se trata de un título de terror psicológico cooperativo online para 4 jugadores, donde hay que intentar trabajar en equipo para vencer a los fantasmas que pueblan el terrorífico lugar en el que transcurre el juego. El juego nos anima a investigar y utilizar la tecnología disponible para atrapar a los distintos fantasmas. El juego consigue crear momentos auténticamente terroríficos y es compatible con VR pero, ¿hay alguien que se atreva a jugarlo en realidad virtual?

Visage

Visage © SadSqaure Studio

Tras dos años de acceso anticipado en Steam uno de los juegos más terroríficos de los últimos tiempos se lanza oficialmente hoy mismo, a tiempo para ser disfrutado, o sufrido, está noche de Halloween. Inspirado en el mítico P.T. (aquella demo terrorífica que Hideo Kojima y Guillermo del Toro crearon para el cancelado Silent Hills) ya está disponible para PC, Xbox One y PS4. Terror psicológico en primera persona en una historia que nos hará explorar una tenebrosa casa en constante cambio. Los gráficos fotorrealistas y las tramas y narrativas que el equipo de desarrollo ha ido añadiendo durante estos dos años promete muchas horas de pánico frente al TV.

SOMA

Soma © Frictional Games

El juego de Frictional Games se lanzó en 2015 pero sigue siendo, a día de hoy, una de las propuestas recientes más escalofriantes. Se trata del estudio que ya nos puso los pelos de punta con la saga Amnesia y que con este juego nos trasladan a una aventura futurista donde la supervivencia y el terror psicológico se reparten la acción. Un juego de terror en primera persona que nos anima a salir vivos de una estación de experimentación submarina llamada Pathos-II. Los puzles, las situaciones opresivas, la atmósfera asfixiante y los monstruos, que los hay y uy variados, no nos dejarán respirar ni un momento. Puedes jugarlo en Steam, PS4 y Xbox One a un precio ridículo.

The Forest

The Forest © Endnight Games

Los accesos anticipados eternos en Steam han dado, con el paso de los años, muy Buenos videojuegos de terror. Es el caso de The Forest, un título que mezclaba la supervivencia, el crafting y el terror de una manera brillante y que cautivó a muchos jugadores de PC. Desde el año 2014 vivía y fue creciendo en la plataforma de pruebas de Steam y en el año 2018 por fin fue lanzado y llegó a las videoconsolas. Si no te importa el importante peso que tiene el crafteo en el título, te dará para muchas horas de terror y sustos.

Resident Evil 7

Resident Evil 7 © Capcom

La ambientación y la manera de hacer los videojuegos de la saga Resident Evil ha cambiado mucho desde sus inicios, en aquella era dorada de sus primeras entregas. Pero esto no es bueno ni malo, solo es la evolución típica que dan los años. Resident Evil VII es una entrega distinta, muy distinta, pero tal vez también una de las más terroríficas que ha lanzado Capcom. Su demo en Realidad Virtual que Sony nos hizo jugar en el E3 de 2017, y que todavía no presentaba oficialmente como una entrega de Resident Evil, todavía me produce pesadillas. Si no lo has jugado, tienes que hacerlo. Además, ha entrado en el catálogo de Game Pass hace bien poquito.

Layers of Fear

Layers of Fear © Bloober Team

Esta es otra de las mejores experiencias de terror de los últimos años. El título de Bloober Team se lanzó hace algo más de cuatro años pero ha envejecido la mar de bien y lo tienes disponible en prácticamente cualquier plataforma. Una propuesta de terror en primera persona, dentro de una mansión aterradora y opresiva. La historia nos atrapa gracias a una serie de cuadros terroríficos que atraparan al protagonista. Una historia de terror que merece mucho la pena.

Blair Witch

Blair Witch © Bloober Team

Si hay una película que provocó reacciones de pánico incontrolables en las salas de cine fue la mítica El Proyecto de la Bruja de Blair. No era gran cosa a nivel cinematográfico, pero la crudeza de sus imágenes y la ambientación que creaba hicieron que muchos espectadores no lo soportaran. Con la idea de provocar las mismas sensaciones, los creadores de Layers of Fear desarrollaron esta aventura espeluznante que nos hace volver al bosque de la bruja de Blair. Un apartado técnico alucinante y muchos, muchos sustos si juegas con la luz apagada. También está disponible en pc y consolas (y está incluido en Game Pass y PS Plus).

Five Night’s at Freddy's VR: Help Wanted

Five Nights at Freddy's © Steel Wool Studios

Y por ultimo, no queríamos dejar de mencionar a uno de los reyes del terror contemporáneo, la genial saga independiente Five Night’s at Freddys. Es cierto que ha podido morir de éxito y sus muchas entregas han podido restarle frescura, pero eso no quita que haya conseguido asustar a millones de fans en todo el mundo. Puedes probar cualquiera de sus entregas si es que todavía no conoces esta experiencia tan peculiar pero la experiencia más espeluznante puede vivirse con las gafas de realidad virtual y el recopilatorio 'Help Wanted'. ¿Te atreves a pasar la noche en Freddy’s en formato VR?