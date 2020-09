Prince of Persia: Todos sus juegos de mejor a peor

Prince of Persia: Las Arenas del Tiempo

y ese rumor se ha confirmado hace tan solo unos pocos días. No habrá juego completamente nuevo, pero si un esperado remake del que está considerado como la mejor entrega de todas, el título de 2003 que recuperó la licencia creada por Jordan Mechner a finales de los 80:

Circulaba un rumor desde hacía tiempo sobre el regreso de la saga del Príncipe de Persia y ese rumor se ha confirmado hace tan solo unos pocos días. No habrá juego completamente nuevo, pero si un esperado remake del que está considerado como la mejor entrega de todas, el título de 2003 que recuperó la licencia creada por Jordan Mechner a finales de los 80: Prince of Persia: Las Arenas del Tiempo .

Circulaba un rumor desde hacía tiempo sobre el regreso de la saga del Príncipe de Persia y ese rumor se ha confirmado hace tan solo unos pocos días. No habrá juego completamente nuevo, pero si un esperado remake del que está considerado como la mejor entrega de todas, el título de 2003 que recuperó la licencia creada por Jordan Mechner a finales de los 80: Prince of Persia: Las Arenas del Tiempo .

Durante el pasado Ubisoft Forward la compañía francesa anunció este remake, que llegará a PC, PS4 y Xbox One en enero del próximo año 2021. A pesar de la polémica que ha generado el aspecto gráfico de este remake (que no ha gustado mucho a los fans) es toda una noticia que nos devuelve una saga de juegos de acción y plataformas que le dio a Ubisoft muchas alegrías en la década del 2000 (mucho antes de la llegada de Assassin’s Creed).

Durante el pasado Ubisoft Forward la compañía francesa anunció este remake, que llegará a PC, PS4 y Xbox One en enero del próximo año 2021. A pesar de la polémica que ha generado el aspecto gráfico de este remake (que no ha gustado mucho a los fans) es toda una noticia que nos devuelve una saga de juegos de acción y plataformas que le dio a Ubisoft muchas alegrías en la década del 2000 (mucho antes de la llegada de Assassin’s Creed).

Durante el pasado Ubisoft Forward la compañía francesa anunció este remake, que llegará a PC, PS4 y Xbox One en enero del próximo año 2021. A pesar de la polémica que ha generado el aspecto gráfico de este remake (que no ha gustado mucho a los fans) es toda una noticia que nos devuelve una saga de juegos de acción y plataformas que le dio a Ubisoft muchas alegrías en la década del 2000 (mucho antes de la llegada de Assassin’s Creed).

Prince of Persia: Las Arenas del Tiempo (2003)

Los jugadores más nostálgicos recordábamos con mucho cariño lo que había supuesto el lanzamiento de Prince of Persia, casi 15 años antes. Por eso, el hecho de que Ubisoft recuperara la franquicia y reinventara la saga en 2003 fue una gran alegría. Pero también lo fue para todos aquellos nuevos jugadores que no sabían nada del título original. A partir del lanzamiento de Las Arenas del Tiempo comenzaba una década dorada para Ubisoft, con este héroe sacado de ‘Las Mil y Una Noches’ como protagonista absoluto. El juego de 2003 volvía a ser diseñado por Jordan Mechner, el creador del original, junto con Patrice Désilets (que luego nos traería la saga Assassin’s Creed) y llegó para PS2, Xbox, PC, GameCube y Game Boy Advance. Un juego de aventuras y plataformas excepcional.

Los jugadores más nostálgicos recordábamos con mucho cariño lo que había supuesto el lanzamiento de Prince of Persia, casi 15 años antes. Por eso, el hecho de que Ubisoft recuperara la franquicia y reinventara la saga en 2003 fue una gran alegría. Pero también lo fue para todos aquellos nuevos jugadores que no sabían nada del título original. A partir del lanzamiento de Las Arenas del Tiempo comenzaba una década dorada para Ubisoft, con este héroe sacado de ‘Las Mil y Una Noches’ como protagonista absoluto. El juego de 2003 volvía a ser diseñado por Jordan Mechner, el creador del original, junto con Patrice Désilets (que luego nos traería la saga Assassin’s Creed) y llegó para PS2, Xbox, PC, GameCube y Game Boy Advance. Un juego de aventuras y plataformas excepcional.

Los jugadores más nostálgicos recordábamos con mucho cariño lo que había supuesto el lanzamiento de Prince of Persia, casi 15 años antes. Por eso, el hecho de que Ubisoft recuperara la franquicia y reinventara la saga en 2003 fue una gran alegría. Pero también lo fue para todos aquellos nuevos jugadores que no sabían nada del título original. A partir del lanzamiento de Las Arenas del Tiempo comenzaba una década dorada para Ubisoft, con este héroe sacado de ‘Las Mil y Una Noches’ como protagonista absoluto. El juego de 2003 volvía a ser diseñado por Jordan Mechner, el creador del original, junto con Patrice Désilets (que luego nos traería la saga Assassin’s Creed) y llegó para PS2, Xbox, PC, GameCube y Game Boy Advance. Un juego de aventuras y plataformas excepcional.

Prince of Persia: Las Dos Coronas (2005)

Prince of Persia: The Two Trhones

Prince of Persia (1989)

Prince of Persia: en 1989 empezó todo

Teníamos que poner en el podio de este ranking, aunque fuera con la medalla de bronce, al título original, el que inició la leyenda. El juego que Jordan Mechner creó, el sólo, en 1989, fue revolucionario en todos los sentidos, marcó un nuevo estándar en el mundo de los videojuegos e hizo que a todos los jugadores de entonces nos ‘volara la cabeza’. El realismo y fluidez de los movimientos del personaje protagonista y sus enemigos no se habían visto nunca antes. Y Mechner los consiguió gracias a un Mac II, una vieja cámara de vídeo y la inestimable ayuda de su hermano pequeño, que sirvió de modelo para grabar todos los movimientos, saltos, giros y combates de esgrima. Una mazmorra en dos dimensiones cargada de peligros y enemigos a los que derrotar y 60 minutos para completarla y salvar a la princesa. Los pelos de punta.

Teníamos que poner en el podio de este ranking, aunque fuera con la medalla de bronce, al título original, el que inició la leyenda. El juego que Jordan Mechner creó, el sólo, en 1989, fue revolucionario en todos los sentidos, marcó un nuevo estándar en el mundo de los videojuegos e hizo que a todos los jugadores de entonces nos ‘volara la cabeza’. El realismo y fluidez de los movimientos del personaje protagonista y sus enemigos no se habían visto nunca antes. Y Mechner los consiguió gracias a un Mac II, una vieja cámara de vídeo y la inestimable ayuda de su hermano pequeño, que sirvió de modelo para grabar todos los movimientos, saltos, giros y combates de esgrima. Una mazmorra en dos dimensiones cargada de peligros y enemigos a los que derrotar y 60 minutos para completarla y salvar a la princesa. Los pelos de punta.

Teníamos que poner en el podio de este ranking, aunque fuera con la medalla de bronce, al título original, el que inició la leyenda. El juego que Jordan Mechner creó, el sólo, en 1989, fue revolucionario en todos los sentidos, marcó un nuevo estándar en el mundo de los videojuegos e hizo que a todos los jugadores de entonces nos ‘volara la cabeza’. El realismo y fluidez de los movimientos del personaje protagonista y sus enemigos no se habían visto nunca antes. Y Mechner los consiguió gracias a un Mac II, una vieja cámara de vídeo y la inestimable ayuda de su hermano pequeño, que sirvió de modelo para grabar todos los movimientos, saltos, giros y combates de esgrima. Una mazmorra en dos dimensiones cargada de peligros y enemigos a los que derrotar y 60 minutos para completarla y salvar a la princesa. Los pelos de punta.

Prince of Persia 2: La Sombra y la Llama (1993)

Mejora gráfica y de paleta de color en Prince of Persia 2

Prince of Persia (2008)