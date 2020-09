RIDE 4: Las claves del nuevo juego de motociclismo

El estudio italiano Milestone nos tiene acostumbrados a grandes títulos de conducción y no se les puede decir que no tengan experiencia en este género, ya que llevan más de 20 años dedicándose sólo a los títulos de velocidad. El estudio con sede en Milán es experto en adaptar famosas licencias de conducción, tanto de cuatro ruedas como de dos. Suyas son las entregas oficiales del Campeonato del Mundo de Superbike y también, desde hace unos años, las de Moto GP. Pero RIDE es otra cosa, es su IP propia, un juego de simulación y amor total por las motos.

Ride 4 llegará el próximo 8 de octubre al PC y las consolas de la generación actual y el próximo 21 de enero de 2021 con versiones propias para Xbox One Series X y PS5 (eso sí, si compras la versión de PS4 o Xbox One podrás descargar gratis la versión de las nuevas consolas en enero). Pero nosotros ya hemos tenido acceso a una versión preliminar del título, donde hemos saboreado las novedades que ofrecerá este esperado título.

El Mundial de MotoGP no ha podido dar el pistoletazo de salida, pero hoy llega la nueva entrega de su videojuego oficial para quitarnos el mono.

La versión que hemos podido probar no tenía disponible el Modo Carrera (pero tendrá uno) ni los modos Multijugador (que también estarán presentes). Sólo teníamos disponible los tres modos rápidos: Carrera Única, Contrarreloj y resistencia. Os contamos las claves de Ride 4 después de unas cuantas horas disfrutando de sus motos:

Crea a tu propio piloto

Como ya sabéis, RIDE es una saga de simulación de motociclismo completamente abierta, que no se rige por las reglas de una competición en concreto. Se trata de un juego de simulación de motos que quiere asemejarse a otras sagas centradas en los coches como Gran Turismo o Forza Motorsport. Es decir, claro que hay competiciones y pruebas de todo tipo, pero también hay libertad absoluta y un afán de coleccionismo de las mejores motos del mercado. El objetivo es mejorar, obtener muchos puntos y créditos y poder adquirir los mejores modelos de dos ruedas, para luego poder conducirlos.

Pero antes de ir a por las monturas, tendrás que crear a tu propio piloto, eligiendo su aspecto, nacionalidad, género y demás. También hay que elegir su estilo de pilotaje y hasta puedes elegir el pie que apoya en la salida, si saca una pierna fuera durante el frenado o el número de dedos que tiran de la manilla de freno (casi nada). Por último, pero no menos importante, puede comprar su casco, guantes, mono, rodilleras o botas entre un enrome catálogo (cuando tengas suficientes créditos).

Llenando tu garaje

Compite en los mejores circuitos

Ajusta las ayudas a la conducción

El principal objetivo de RIDE 4 es ser un título de simulación extremadamente realista, lo que alegrará a los jugadores más experimentados. Pero no todos los jugadores son capaces de mantener en vertical una moto de gran cilindrada con este nivel de dificultad. Por eso el juego cuenta con tres niveles pre configurados de dificultad: Simplificado, Avanzado y Realista. Puedes probar con los tres para adaptar tu estilo de juego y tu nivel. Pero, una vez hayas elegido cualquiera de los tres, el juego te permite personalizar manualmente todas sus ayudas.

Ajusta tu moto y compra componentes

El nuevo modo Resistencia

A la hora de echarnos a la pista con esta versión previa del juego no hemos tenido muchas sorpresas, más allá de disfrutar de sus físicas y el fabuloso aspecto gráfico del juego. La carrera única nos permitió medirnos a un buen número de pilotos en pruebas cortas y la contrarreloj nos incentivó para mejorar nuestro tiempo por vuelta en los circuitos más icónicos, una y otra vez. Pero la verdadera sorpresa ha sido el modo Resistencia.

