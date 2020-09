Domina tus golpes en Tennis World Tour 2

y lo ha hecho con notables mejoras con respecto a la criticada entrega original. Aunque no está exenta todavía de algunos fallos, esta secuela mejora la jugabilidad y el realismo del título, permitiéndonos meternos en la piel de un tenista profesional y vivir una temporada compitiendo en las mejores pistas del mundo.

Tras un cambio de estudio de desarrollo y de motor gráfico ha llegado la segunda entrega de Tennis World Tour 2 y lo ha hecho con notables mejoras con respecto a la criticada entrega original. Aunque no está exenta todavía de algunos fallos, esta secuela mejora la jugabilidad y el realismo del título, permitiéndonos meternos en la piel de un tenista profesional y vivir una temporada compitiendo en las mejores pistas del mundo.

Las nuevas físicas, las nuevas animaciones de los tenistas y el nuevo sistema de golpeo de la bola consigue que los partidos alcancen un realismo muy interesante, pero también hace que sea particularmente difícil de dominar. No es sencillo aprender a restar golpes ganadores o ser capaces de colocar nuestro saque en el lugar del campo que queremos. Todo un desafío que resultará muy gratificante para los jugadores más veteranos pero que puede ser frustrante para muchos otros jugadores.

Muévete en el fondo de la pista

Los primero que tienes que ser capaz de dominar es el movimiento por la pista, para ser capaz de llegar a todas las bolas que te lance tu rival y ser capaz de devolverlas, de la mejor manera posible. Para ello tienes que ser capaz de dominar el sprint. Pulsa el gatillo derecho del mando para que tu tenista corra a las bolas lejanas. Así serás capaz de alcanzarlas, pero ten en cuenta que si pulsas el botón de golpe mientras esprintas el golpe será mucho menos preciso. También, tienes que echar un ojo a la barra de cansancio de tu personaje, ya que si se gasta ya no podrás esprintar más.

Elige bien tu golpe

En Tennis World Tour 2 puedes dar cuatro tipos de golpe a la pelota, utilizando los cuatro botones del mando (golpe plano, cortado, liftado y el globo). Elige muy bien el que quieres realizar en cada momento, dependiendo de tu posición en el campo, la posición del rival, la potencia de la bola, etc. Pero, además de esta forma de dar a la bola, lo que afectará a su trayectoria (el golpe liftado le otorgará un efecto y el globo le dará un arco vertical en el aire), también puedes elegir entre devolver un golpe preciso o un golpe potente. El primero es menos arriesgado pero tendrá menos potencia. Para realizarlo solo hay que pulsar el botón una vez, intentando que sea en el momento adecuado (cuando la bola se acerca a tu área de juego). El golpe potente permite darle mucha más potencia a la bola, pero es más difícil de clavar. Para ello hay que dejar el botón pulsado el mayor tiempo posible (aparecerá un medidor) y soltarlo en el momento adecuado. Estos golpes, bien ejecutados, pueden ser demoledores.

Apuntar no es tarea fácil