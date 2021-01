Grog, espadas y monos de tres cabezas: 30 años de Monkey Island

No era la primera aventura gráfica point & click que aparecía en el mercado, ni siquiera se trataba de la primera aventura de Lucas Arts que mezclaba con éxito puzles, narrativa y humor, pero en 1990 llegó una obra maestra que hizo que muchos aficionados a los videojuegos descubriésemos que este medio podía ir mucho más allá de disparos y naves espaciales. Aquel año llegó la aventura que hizo que nos estallase la cabeza, un clásico que marcó a toda una generación y que todavía hoy es sinónimo de grandeza en la industria : una historia de piratas llamada The Secret of Monkey Island .

Andaba Ron Gilbert dándole vueltas al que sería su siguiente proyecto tras el éxito de Maniac Mansion y tanto la atracción de Disney World, Piratas del Caribe , como la novela ‘En costas extrañas’ de Tim Powers,le animaron a trabajar en una aventura de piratas para su siguiente aventura point & click. No deja de ser una bonita casualidad que los derechos de Monkey island hayan terminado en manos de Diney, propietario de la atracción que inspiró al videojuego. La idea caló y con la ayuda de Tim Schafer y Dave Grossman se pusieron a trabajar en el que sería el más icónico de todos los videojuegos que lanzara la sección de videojuegos del imperio de George Lucas, y que fue el primero de una saga de juegos tremendamente populares.

The Secret of Monkey Island ha envejecido increíblemente bien , mucho mejor que cualquier otro videojuego de su época, y puede jugarse y disfrutarse como hace 30 años en los diferentes emuladores de DOS que hay online en la web o, si lo prefieres, instalando la ROM en el emulador oficial del motor del juego, SCUMMVM. Aún así, la mejor manera de disfrutarlo en la actualidad es con las ediciones especiales que se lanzaron, tanto del primer juego como de su secuela, en 2009. Puedes encontrarlas en consola y en PC (Steam) por algo más de dos euros y te permite jugar con los gráficos actualizados y mejorados o con los pixeles gordos, como hace tres décadas.

The Secret of Monkey Island es una aventura atemporal, y vamos a resumir unos cuantos de sus secretos, puntos fuertes y anécdotas que nos ayudan a entender el por qué de su éxito eterno:

Guybrush Threepwood

Guybrush Threepwood © Lucas Arts

“Me llamo Guybrush Treepwood y quiero ser un pirata”. Esta era la frase que pronunciaba el joven protagonista del juego, cuando llegaba a Meleé Island y comenzaba su odisea para conseguir viajar hasta la mítica Monkey Island, donde tendrá que enfrentarse al pirata fantasma conocido como LeChuck y rescatar a su amor Elaine Marley. Pero, antes de eso tendrá que pasar una enrome serie de pruebas que mezclarán hilarantes conversaciones, duelos de insultos, magia vudú y la búsqueda de su propia tripulación.

Cuenta la leyenda que el peculiar nombre del protagonista, uno de los más famosos de la historia de los videojuegos y no exento de burlas constantes por parte del resto de personajes, surgió por casualidad de la palabra Guy (muchacho en inglés) y la extensión de archivo .brush, que el diseñador del personaje había puesto al archivo con la imagen del chico. El archivo de imagen guy.brush y un apellido estúpido elegido por el equipo dio como resultado el nombre del pirata más famoso de los videojuegos.

El Grog

Lo líderes piratas sólo quieren grog © Lucas Arts

Todos conocimos de la existencia del Grog como bebida oficial de los piratas de meleé Island con este juego, pero la bebida ya existía y sí, era una bebida típica de los piratas. Su origen se atribuye al almirante inglés Edward Vernon, a quien sus subordinados llamaban Old Grog. Este almirante emitió una orden en 1740 que obligaba a rebajar el ron de los marineros con agua en presencia de un oficial. Para mejorar el ron aguado, los marineros añadían azúcar y lima al brebaje y bautizaron la mezcla resultante como Grog, en honor al almirante.

Pero en The Secret of Monkey Island la mezcla tenía que ser algo más potente, claro. Así, los miembros del consejo Pirata de Meleé Island le dan la receta, aproximada, a Gubrush: “Queroseno, Glicol Propílico, Endulzantes, Ácido Sulfúrico, Ron, Acetona, Tinte Rojo nº2, Scumm, Grasa para ejes, ácido para baterías y pepperoni”. Desde entonces el Grog es parte de la cultura popular.

El SCUMM Bar

El SCUMM Bar es un sitio acogedor. © Lucas Arts

Y para degustar una buena jarra de ron nada mejor que acudir al SCUMM Bar, uno de los lugares más icónicos de la saga. Este mítico bar en el puerto de meleé Island lleva el nombre del motor gráfico que hizo famoso a las aventuras gráficas de Lucas Arts y que, antes de Monkey Island, había dado ya cuatro épicas aventuras: Maniac Mansion, Zak McKracken and the Alien Mindbenders, Indiana Jones and the Last Crusade y Loom. La visita al SCUMM Bar es nuestra primera gran interacción en la saga y allí encontraremos de todo, hasta una conversación sobre ‘Loom’ con el pirata Cobb que lleva una pegatina en la chaqueta que nos anima: ´Pregúntame por LOOM’. Allí también encontraremos a los líderes piratas que nos encargarán tres pruebas para demostrar nuestra valía para entrar en el gremio.

El mono de tres cabezas

¡Mira, detrás de ti... un mono de tres cabezas! © Lucas Arts

La distracción más conocida de la historia de los videojuegos puede servirnos en la vida cotidiana para intentar salir de alguna situación peliaguda: “¡Mira, detrás de ti!, ¡un mono de tres cabezas!”. Lo mejor del chiste es que había un mono de tres cabezas que pululaba por la Isla del Mono y, a veces, la frase era 100% real. Aunque entonces la gente no se giraba.

Las peleas de insultos

¡Peleas como una vaca! © Lucas Arts

Sin duda, uno de los mejores momentos de The Secret of Monkey Island eran los duelos de insultos. En este juego había que tener más afilada la lengua que la espada. Y los la retahíla de insultos que podíamos encadenar no podían ser más originales, ingeniosos y a la vez, absurdos, salidos de la mente de una panda de apestosos piratas. Los duelos de insultos los escribió Orson Scott Card, el escritor de ‘El Juego de Ender’, con la ayuda de su hijo pequeño, y el resultado se convirtió en leyenda: “¡He hablado con simios más educados que tu!”, “Me alegra que asistieras a tu reunión familiar diaria”, “¡Luchas como un ganadero!”, “Qué apropiado, tú peleas como una vaca”, “Yo soy cola, tu pegamento…”

El disquete número 22

Inserta el Disco número 22 © Lucas Arts

El juego estaba repleto de bromas y de referencias al mundo de los videojuegos. Por ejemplo, en los años 90 el tamaño de los juegos estaba creciendo muchísimo y todavía el formato CD no estaba muy extendido, y algunas aventuras gráficas, sobre todo las de Sierra (que dominaba el género) podían llegar en formatos que superaban los 10 discos, lo que obligaba al jugador a estar cambiando discos durante toda la aventura. The Secret of Monkey Island llegó con cuatro discos de 3 ½ (ochos discos si lo adquirías en formato 5 ¼). Pero para reírse de aquellos juegos de innumerables discos, en un momento del juego aparecía en pantalla el siguiente mensaje: “Inserte el disquete número 22 y pulse el botón Continuar”. A todos los jugadores se les helaba la sangre con ese mensaje y todo el mundo se preguntaba dónde estaría el maldito disquete número 22. La broma se le fue de las manos a LucarArts, ya que recibió miles de llamadas de usuarios indignados exigiendo su disquete número 22. Por supuesto, era solo una broma y solo hacía falta pulsar continuar para que ala aventura continuara.

Pero la broma del disquete número 22 es tan épica que es recordada con cariño por todos los que jugaron al juego y siempre se ha considerado un misterio lo que oculta ese famoso disquete número 22. Un misterio que puede desvelarse por fin, ya que la espectacular edición especial del 30 aniversario que ha lanzado Limited Run Games incluyem, entre sus tesoros, un disquete de 3 ½ que anuncia en su etiqueta: ‘Disco Nº 22”.

Guybrush puede morir

Gusybrush puede morir © Lucas Arts

Ron Gilbert, Tim Schafer y Dave Grossman añadieron al juego un montón de referencias a títulos de Lucas Arts, un montón de divertidos cameos (en el juego aparece el propio George Lucas) y, como ya hemos dicho, muchas puyas dirigidas a Sierra, la compañía que los estaba ‘petando’ con sus aventuras gráficas a principios de los 90. Otro ejemplo de esto último fue el único lugar donde Guybrush Treepwood puede morir. Y es que en las aventuras de Lucas Arts los personajes normalmente no podían morir, pero Gilbert añadió un lugar donde esto podía ocurrir: en la cima de la montaña de Monkey Island. Si nos aproximamos al borde del acantilado Guybrush se precipita al vacío y nos aparece el típico menú que Sierra utilizaba para anunciar la muerte del protagonista y dándonos tres opciones para continuar. Da igual cuál de ellas pulsemos, en todas Guybrush vuelve a aparecer sobre la cumbre y anuncia que ha rebotado contra el suelo.

Herman Toohroot

Herman es un personaje fundamental en la historia de Monkey Island y aparecerá en todas las entregas de la saga. Es cierto que en el primer juego no le conocemos hasta que no hemos llegado a Monkey Island, pero enseguida nos daremos cuenta de que sin su ayuda no habríamos llegado hasta allí (obra suya son una serie de pistas que nos conducirán hacia nuestro destino). Ron Gilbert cuenta que se les ocurrió la idea de una especie de hada madrina, en formato pirata, que cuidara de que el héroe es capaz de llegar al final de la aventura.

Un pollo de goma con polea en medio

Un pollo de goma con polea en medio © Lucas Arts

El inventario de una aventura gráfica de point & click puede guardar todo tipo de objetos absurdos que no sabemos para qué servirán en la aventura. Pero lo mejor que podemos hacer es guardarlo y esperar para encontrar dónde usarlo. Y si hay un objeto famoso en el inventario de Guybrush Treepwood ese es el ‘pollo de goma con polea en medio’. Un objeto increíblemente absurdo que todo el mundo pasaría por alto pero que nosotros guardamos porque, como dice el pirata “Nunca sabes cuándo lo vas a necesitar”. El famoso pollo de goma con polea en medio lo encontramos en la casa de la sacerdotisa vudú y tenía una utilidad fundamental: sólo con él podíamos deslizarnos por el cable que conectaba Melée Island y Hook Island.

¿Cuál es el secreto de Monkey Island?

El Secreto de la Isla del Mono © Lucas Arts

Esta debe ser la pregunta que más veces les han planteado a Ron Gilbert y a Tim Schafer en 30 años de entrevistas y, por supuesto, no hay una respuesta. Al terminar la aventura no queda claro si hemos descubierto ese secreto o si de verdad la isla encierra alguno. Mucha gente dice que la propia situación de la isla es su secreto, o que alberga a un terrorífico capitán pirata no-muerto bajo una gigantesca cabeza de mono… o tal vez no sepamos realmente cuál es el secreto de Monkey Island.