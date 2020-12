Los mejores videojuegos de 2020

Está claro que estamos terminando un año difícil, pero en contraposición a lo que han sufrido otras industrias culturales, como el cine o la televisión, al mundo del videojuego le ha ido francamente bien. Y es que el hecho de tener que pasar muchas más horas en casa nos ha impulsado a jugar mucho más, por lo que la venta de videojuegos ha sufrido un incremento importante este 2020 . Los estudios de desarrollo, aunque han tenido que adaptarse, no han parado y han lanzado algunos de los mejores videojuegos que recordamos en años.

Además, 2020 ha sido un año especial para el sector, ya que ha sido año de transición entre generaciones de videoconsolas y eso siempre marca. Primero porque aparecen los últimos grandes títulos de la generación que termina y, normalmente, suelen ser los que más aprovechan la tecnología de esas máquinas a las que vamos a decir adiós. Entre los juegos que cierran las generaciones suelen estar algunos de los mejores juegos de esas máquinas y este año no va a ser una excepción. También, el hecho de que aparezcan las nuevas videoconsolas también suele traer buenos títulos bajo el brazo. Y eso es lo que hemos experimentado estos dos últimos meses.

En resumen, crear una lista de los 10 mejores videojuegos de este año es una tarea muy complicada , pero nos hemos lanzado a realizarla. Pero para ayudarnos, hemos tenido en cuenta los videojuegos mejor valorados por las páginas web especializadas de todo el mundo (utilizando meta-marcadores como Metacritic y OpenCritic). Pero, una vez hecho este cribado, también está nuestra opinión subjetiva a la hora de ordenarlos, de añadir unos y dejar fuera a otros. Esta es nuestra lista de los mejores videojuegos del año, del 10 al 1:

10. Microsoft Flight Simulator

Microsoft Flight Simulator © Microsoft Flight Simulator

Una de las grandes noticias de este año en el mundo de los videojuegos fue el regreso de la mítica saga de pilotaje virtual, Microsoft Flight Simulator. Después de años desde su última entrega, la saga ha vuelto a o grande, y su éxito se extiende entre todo tipo de jugadores, ya sean apasionados de los simuladores de vuelo como cualquier aficionado, que solo quiere disfrutar de su extraordinaria tecnología. Esa tecnología que consigue que podamos visitar cualquier punto del planeta, sobrevolar sus ciudades y parajes naturales y aterrizar en cualquiera de sus aeropuertos con todos los datos de la vida real. Microsoft Flight Simulator ha vuelto a lo grande y esto solo parece el principio.

9. Kentucky Route Zero

Kentucky Route Zero © Cardboard Computer

Sin duda, es uno de los indies más increíbles de los últimos años. Una de las grandes sorpresas dentro del popular género de las aventuras narrativas que comenzó en 2013. Pero es que el último de sus capítulos, el que ponía punto y final a la aventura, llegó en enero de este 2020. Una historia apasionante, un viaje increíble, que comenzó contando las consecuencias de una crisis económica brutal (la de 2008) y que ha terminado justo en un año donde nos sumergimos de cabeza en una nueva crisis. Kentucky Route Zero es apasionante y ha resultado hasta profético. Como su quinto y último capítulo llego en 2020 lo metemos ahora en nuestra lista de los diez mejores del año.

8. Persona 5 Royal

Persona 5 Royal © Atlus

La saga Persona no deja de sorprendernos y sus entregas son cada vez más sorprendentes. Es cierto que hay que descubrirla, pero la gente de P Studio y Atlus no hace más que lanzar entregas año tras año para conseguir que nos unamos a su religión, si es que nos somos ya fervorosos creyentes. Persona 5 salió en 2016 y ya fue calificado como uno de los mejores JRP de todos los tiempos. Esta reedición ha conseguido mejorar lo que parecía inmejorable. Todas las características del original están mejoradas y ampliadas, con más contenido y un mayor equilibro para adaptarlo a los tiempos. Está tan cambiado y mejorado que casi podemos decir que se trata de u juego completamente nuevo. Una obra maestra.

7. Demon’s Souls

Demon's Souls © Sony IE

El único juego exclusivo de PS5 que se cuela en nuestra lista. No podemos decir que se trate de un remake, porque estamos ante una auténtica reconstrucción, una reinterpretación milimétrica del original, pero realizada con un amor tan inmenso por el Demon’s Souls original, que parece una obra recién creada para lucir de manera increíble en PS5, un homenaje inmenso a la obra de From Software que lo cambió todo. Tanto si ya disfrutaste con el juego de 2009 como si quieres enfrentarte por primera vez a esta pesadilla, disfrutarás de lo lindo. El primer ‘must have’ de la generación, sin duda alguna.

6. Ghost of Tsushima

Ghost of Tsushima © Sony Interactive Entertainment

Encargados de las aventuras de Sly Racoon y después de crear la solvente saga de acción Infamous, ya sabíamos que los chicos de Sucker Punch tenían buena mano, pero nunca hubiéramos imaginado que fueran capaces de crear un título de la magnitud y calidad de Ghost of Tshusima, una de las grandes sorpresas del año. Un estudio occidental ha sido capaz de crear un juego basado en el Japón feudal que ha sido alabado por todas las publicaciones del país del Sol Naciente (y ha sido nombrado el mejor videojuego del año por la prestigiosa revista Famitsu). Un fantástico título de mundo abierto que se ha llegado a calificar como ‘un Assassin0s Creed en Japón’ que no ha sido desarrollado por Ubisoft. Extraordinario, profundo, con un sistema de combate alucinante y una estética que quita el hipo.

5. DOOM Eternal

Doom Eternal © Bethesda

El shooter en primera persona ‘old school’ por excelencia. Ya en 2016 la saga DOOM volvió a lo grande y esta secuela ha mejorado todo lo que parecía que no se podría mejorar. DOOM Eternal es salvaje, frenético, divertido, deslenguado, cañero, cargado de niveles diseñados de manera alucinante, con una historia profunda y una campaña extensa y despiadada. Además cuenta con un multijugador asimétrico muy original. La leyenda creada por Romero y Carmack en el año 1993 sigue adelante con nuevas generaciones que han respetado al máximo su legado, actualizándolo a los nuevos tiempos de manera brillante.

4. Ori and the Will of the Wisps

Ori and the Will of the Wisps © Moon Studios

La primera entrega, Ori and the Blind Forest, ya nos sorprendió hace cinco años, como uno de los juegos 2D más bonitos y más interesantes para Xbox y PC. Pero la secuela creada por Moon Studios ha superado todas las expectativas. Otra vez un apartado artístico increíble mezcla unas bellísimas imágenes 2D con unas mecánicas profundas, divertidas, apasionantes y, por qué no decirlo, en muchas ocasiones difíciles. Un metroidvania profundo, extenso que nos va atrapando, al igual que a sus protagonistas y que nos ha dado algunos de los momentos más épicos ante la consola este año.

3. Animal Crossing: New Horizons

Animal Crossing New Horizons © Nintendo

Si hay un videojuego que ha ayudado a pasar esas largas horas de confinamiento en la pandemia global que hemos sufrido este año, ese ha sido Animal Crossing New Horizons. La siempre exitosa fórmula de la famosa saga de Nintendo ha alcanzado cotas de perfección increíbles con esta entrega de Nintendo Switch. Crear y compartir con los amigos nunca ha sido tan divertido ni tan profundo. Un juego que ofrece literalmente cientos de horas de entretenimiento cargado de optimismo, ha sido la mejor terapia posible para los momentos que hemos vivido este 2020. Y sigue creciendo y sigue contando con nuevo contenido cada mes, cada semana… Es eterno.

2. Hades

Hades © Supergiant Games

Nos hemos resistido, pero Hades bien podría estar en el primer puesto de esta lista (y lo está en muchas de las listas que se elaboran por todo el planeta). El roguelike que ha llevado a este peculiar género a lo más alto de las críticas de todo el mundo y que es un homenaje al mundo del videojuego. Divertido, extenso, profundo, cargado de retos y bellamente diseñado, con mecánicas y personajes alucinantes en esta historia de mitología clásica que nos coloca en la piel del hijo del dios del inframundo griego, en su titánica tarea de irse de casa. Echar un ojo al programa de Red Bull Gaming Mixtape que le dedicamos al juego.

1. The Last of Us Parte II

The Last of Us Parte II © Sony Interactive Entertainment

Y en el puesto de honor hemos colocado a The Last of Us Parte II, la secuela de Naughty Dog es un videojuego redondo, extraordinariamente bien diseñado, cargado de detalles impresionantes, niveles épicos, unas mecánicas y un gameplay que hace que todos los juegos de acción en tercera persona tengan mucho que aprender. Pero, sobre todo, es un videojuego extraordinariamente valiente, y no solo por los temas sociales y de igualdad que trata y que incorpora a su historia sin complejos, sino cómo saca a los jugadores de la zona de confort en la que nos ha colocado el discurso cultural habitual en los videojuegos. Sus guionistas juegan con nosotros y nos colocan todo el rato en situaciones incómodas, en la piel de personajes que no queremos encarnar… y nos hace dudar de nuestras opiniones. Y lo hacen muy bien. Otra maravilla de Naughty Dog. Otro GOTY.