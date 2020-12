Los mejores videojuegos con estética ciberpunk

El juego, un profundo y apabullante RPG futurista, no va a dejar indiferente a nadie

, uno de los juegos más esperados de los últimos años. Los desarrolladores de CD Projekt Red, creadores de la saga The Witcher, han estado aumentando nuestro hype sobre este juego los últimos tres años pero la espera ha terminado.

Se ha hecho de rogar, pero por fin hoy llega Cyberpunk 2077 , uno de los juegos más esperados de los últimos años. Los desarrolladores de CD Projekt Red, creadores de la saga The Witcher, han estado aumentando nuestro hype sobre este juego los últimos tres años pero la espera ha terminado. El juego, un profundo y apabullante RPG futurista, no va a dejar indiferente a nadie y, seguro, estará en todas las quinielas de mejor videojuego del año.

Se ha hecho de rogar, pero por fin hoy llega Cyberpunk 2077 , uno de los juegos más esperados de los últimos años. Los desarrolladores de CD Projekt Red, creadores de la saga The Witcher, han estado aumentando nuestro hype sobre este juego los últimos tres años pero la espera ha terminado. El juego, un profundo y apabullante RPG futurista, no va a dejar indiferente a nadie y, seguro, estará en todas las quinielas de mejor videojuego del año.