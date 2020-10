Los 10 juegos de lucha más extraños, bizarros y desafiantes

El género de los videojuegos de lucha cuenta con una gran cantidad de sagas y entregas desde casi el inicio de esta industria. Con la llegada de las primeras videoconsolas domésticas y los primeros micro-ordenadores llegaron los primeros juegos de lucha, que tendrían su primera edad dorada con la popularización de las máquinas arcade. Los fans de los fighting games son legión en todo el mundo y sagas como Street Fighter, Mortal Kombat, Tekken, The King of Fighters, Dead or Alive, Soul Calibur, Guilty Gear o Super Smash Bros. siguen triunfando y han creado un potente ecosistema de competiciones y deportes electrónicos.