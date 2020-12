Los videojuegos más esperados de 2021

Halo Infinite

Comenzamos con uno juego que tendría que haber llegado ya, junto con el lazamiento de la nueva generación de Xbox. Pero Halo Infinite se ha retrasado, sobre todo porque el título no contaba con la calidad suficiente para representar a las nuevas máquinas de Microsoft. No sabemos cuando llegará lo nuevo del Jefe Maestro, pero es casi seguro que llegará este próximo año.

Horizon: Forbidden West

Resident Evil Village

Hogwarts Legacy

God of War: Ragnarök

Santa Mónica Studios no ha estado de brazos cruzados desde que lanzaran aquel maravilloso God of War de 2018, que dio un nuevo rumbo a la mítica saga de Kratos. La secuela directa de esta entrega de mitología nórdica llegará este año a PS5 y PS4 con Raganarok, sin duda uno de los títulos más esperados del año. El apocalipsis de la mitología nórdica de acerca.

Far Cry 6

La saga de acción y mundo abierto de Ubisoft es una garantía de éxito en los últimos años, y con la esperada sexta entrega no habrá una excepción. El juego siempre ha apostado por un villano muy carismático al que enfrentarnos y el de la sexta entrega no puede ser mejor: un dictador de una nación tropical encarnado por el actor Giancarlo Exposito (The Mandalorian).

Scarlet Nexus

Deathloop

Prince of Persia: Las Arenas del Tiempo Remake

Hitman 3

The Medium

Outriders

Little Nightmares II

Tarsier Studios y Bandai Namco se han decidido a continuar la leyenda de Little Nightmares, el original y precioso título de puzles que nos enamoró hace unos años. Esta vez encarnaremos a un nuevo niño, Mono, que tendrá que intentar escapar del terrorífico mundo del juego con la ayuda de Six, la adorable niña del chubasquero amarillo que protagonizó la primera entrega.

Vampire the Masquerade: Bloodline 2

Senua’s Saga: Hellblade II

Psychonauts 2

Back 4 Blood

Ghostwire: Tokyo

Shinji Mikami, el creador de sagas como Resident Evil o The Evil Within, es quien está detrás de Ghostwire: Tokyo, un proyecto alucinante que nos presentará una estética futurista, con una ciudad de Tokyo cargada de tecnología, con un toque ciberpunk. Pero todo ello mezclado con la aparición de peligrosos fantasmas que parecen los responsables de la desaparición repentina de la mayoría de la población.

No More Heores III

No More Heroes 3