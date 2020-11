Xbox Series X: diez motivos para dar el salto

Diseño refinado y compacto

Xbox Series X es un monolito negro mate con unas dimensiones muy contenidas, lo que hace que ocupe bastante menos que una Xbox One. Eso sí, puesta en vertical alcanza los 30 centímetros de altura, por 15,1 centímetros de ancho y 15,1 centímetros de fondo. En la parte superior destaca la elegante rejilla cóncava que deja ver un círculo de tonos verdes y que esconde el enorme ventilador que refrigera a toda la máquina. Y si no entra de pie en el muble bajo la tele, siempre puedes tumbarla hacia le lado derecho, ya que cuenta con cuatro pequeños topes y también está diseñada para quedarse en esa posición. Eso sí, no obstruyas su rejilla de ventilación contra una pared o mueble, que por ahí tiene que salir el aire caliente.

Nuevo mando

El nuevo mando de Xbox es una evolución lógica del fabuloso mando que Xbox siempre nos ha regalado (desde el famoso Controller S de la Xbox original, que fue el segundo y exitoso intento tras aquel mando original y gigantesco de la primera consola). El diseño del mando de Xbox es uno de los más apreciados por los jugones de cualquier plataforma y ha sido el más imitado desde que lo lanzaron. El nuevo mando es ligeramente más grande que el de Xbox One, cuenta con una superficie rugosa de agarre en la parte posterior de sus asideros y en la superficie de gatillos y botones LB y RB. Pero su novedad más llamativa es la nueva cruceta digital, muy parecida al del mando Elite de Xbox One (pero de plástico en lugar de metal). Ahora es una rueda cóncava y elevada, ideal para marcar las diagonales en los juegos de lucha.

Tiempos de carga ridículos

Quick Resume

Trazado de rayos

Además de las resoluciones a 4K y de los 60 fps como estándar, algo que ya habíamos podido ver en la Xbox One X, esta nueva máquina incorpora una tecnología visual que las consolas no disfrutaban aún y que en los PC’s llevaban un par de años: el trazado de rayos o ray tracing. Esta tecnología afecta a cómo se comporta la luz al chocar con los objetos, haciendo que sea mucho más realista y alucinante, produciendo reflejos increíbles en las superficies y haciendo que los objetos y las escenas en general cobren vida por el realismo de su luz reflejada. El resultado en Xbox Series X salta al avista, nunca mejor dicho, y ya lo hemos visto en títulos como Devil May Cry 5 Special Edition. Watch Dogs Legion o Dirt 5.

Hasta 120 fps

HDR Automático