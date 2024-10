Gazir: ''El freestyle es hermoso, pero Red Bull lo es más''

El pasado viernes 27 de septiembre se celebró la Final Nacional de España de Red Bull Batalla 2024.

Gazir se coronó por segunda vez como campeón nacional , repitiendo la gesta que ya logró en 2021, y representará a España junto a Chuty, el vigente campeón del mundo, en la Final Internacional de España, que tendrá lugar el próximo 30 de noviembre, en el WiZink Center de Madrid.

Minutos después de coronarse como campeón nacional, Piezas pudo entrevistar y estas fueron las palabras de Gazir en caliente, con lágrimas en los ojos, mientras sujetaba el trofeo de ganador.

Gazir en la Final Nacional de Red Bull Batalla España 2024 © Jacobo Medrano / Red Bull Content Pool

En primer lugar, enhorabuena Gazir. Has estado impecable. Es tu segundo título nacional de Red Bull Batalla. ¿Cómo te sientes?

Surrealista, te lo juro. Es mi segunda nacional, pero como si fuese la primera que logré, o la primera regional que gané donde me di a conocer. El freestyle es hermoso, pero Red Bull lo es más. Como competición saca lo mejor de nosotros, y eso me encanta. He disfrutado mucho.

Estaba muy nervioso. Tenía los dientes apretados antes de mi primea batalla. Gazir

Me levanté con muchos nervios, más que cuando participé en mi primera nacional en 2019. No sabía que me pasaba. No sabía si iba a ser el peor, o el mejor día de mi vida. Una vez salí al escenario, disfruté y fui muy feliz. Me lo he gozado.

Posiblemente sea el mejor nivel al que te hemos visto. ¿Es debido a tanta exigencia?

Es gracias a haber enfocado esa exigencia en otras cosas. No necesitaba para mejorar rapear mil horas, solamente disfrutado. Lo he disfrutado mucho, más que la primera nacional que gané en 2021.

Esa exigencia la he enfocado en mi vida personal, soy un gran afortunado. Mi día a día tiene problemas, como todos, pero soy muy feliz y trabajar en esto me ayuda.

¿Qué opinas de tu rival en la final? Es una de las batallas más complicadas que has tenido hasta el momento.

Alek es un tocacojones auténtico como rival (risas) imagino que yo soy parecido, no me he vivido como rival.

Es muy bueno. Es cuestión de tiempo que acabe logrando el título nacional. Además, es un freestyler que ha llegado después que yo al circuito del freestyle, le gustaba lo que yo hacía y me profesaba admiración, y yo siempre he estado en su posición, con lo cual, es un choque al que no estaba acostumbrado. He vivido la batalla con la misma ilusión pero desde un rol diferente.

Imagino que Alek vivió la batalla contra mí, como yo la viví con Blon en 2020, como freestyler que llega después habiendo admirado al contrincante que tiene delante. Gazir

Gazir campeón nacional de Red Bull Batalla España 2024 © Gianfranco Tripodo / Red Bull Content Pool

Has prometido que ganarás la Final Internacional, que recordemos, será el próximo 30 de Noviembre en Madrid, en el WiZink Center. ¿Confianza o exigencia?

Es confianza en mí mismo. Lo merezco y puedo conseguirlo, soy consciente de ello y por eso me lo exijo. En caso contrario, me lo pediría, pero no a ese nivel.

Ya he quedado tercero y segundo en dos internacionales. Mi objetivo principal desde que tiré mi prueba de selección era ganar la internacional y sigue siéndolo.

¿Cuál fue la mejor rima de Gazir?

