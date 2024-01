Gazir: ''Volveré a Red Bull, pero no sé cuando''

Ha pasado poco más de un mes desde que se celebró la Final Internacional de Red Bull Batalla 2023 en Colombia.

Gazir, representante español que clasificó por el subcampeonato internacional de la edición anterior, de forma sorpresiva cayó con el debutante colombiano Fat N en primera ronda , que precisamente logró el puesto que el español obtuvo el pasado año, cayendo en la final contra Chuty.

Pasados unos días, tuvimos la oportunidad de entrevistarle para conocer sus impresiones tras digerir una derrota de forma inesperada para él.

Tras unos días de reflexión, ¿Cómo te sientes con lo ocurrido en la Final Internacional?

El mismo día del evento, estaba en shock. Fue una derrota inesperada, y más aún, en la primera batalla de la primera ronda. En el momento no era consciente. Ya he analizado lo que ocurrió, he visto los motivos del resultado, y aunque aún no he pensado en el futuro, tengo el presente mucho más claro.

Fue muy comentada tu decisión en el sorteo de emparejamientos. Quedaban Aczino y Chuty aún por salir. Fat N y Spektro estaban libres, con la diferencia de que la batalla que completaba el cruce de cuartos de Fat estaba completa, y la de Spektro no, con lo cual, si elegías a Spektro, te cruzabas a Aczino o a Chuty en cuartos de final como mínimo si ambos ganabais vuestras respectivas batallas. ¿Piensas que tomaste una buena decisión?

Puede ser que infravalorase un poco, tanto el nivel de Fat N, como la condición de ser local, y más aún, en la primera batalla del día donde la energía está a flor de piel. Viendo otras batallas, me di cuenta que Fat N fue de lo mejor del día de lejos. Aún así, no me arrepiento de mi decisión. Lo volvería a elegir.

¿No resulta curioso elegir al local tras lo que viviste el año anterior con Aczino en México?

Venía mentalizado para que no me preocupasen otros factores. Cada año voy descubriendo factores nuevos. Lo que más me impactó fue abrir con la primera batalla del día. El público a él lo animó mucho, pero lo cierto es que a mí también me apoyaron. No me preocupa ese factor porque lo he vivido más radicalizado.

Tendría en cuenta como enfocar una primera batalla del día.

Aczino y Gazir © Gary Go / Red Bull Content Pool

Aczino dijo en una entrevista en la misma internacional, que había sido su última batalla de freestyle. Solamente volvería en caso de que se hiciese un torneo donde se invitaran a todos los campeones del mundo.

¿Se te ha quedado pendiente una revancha con Mau?

Sí. Pese a ello, estoy contento porque he visto a otros exponentes que han dejado de competir antes de que yo llegara a la élite y tuviera oportunidad de medirme con ellos. Con Chuty y Aczino me he enfrentado y en otras ocasiones, aunque no nos ha tocado juntos, hemos estado en los mismos eventos con las mismas aspiraciones.

Ojalá se pueda dar en el futuro en el torneo que él comenta, y yo tenga palmarés para estar.

¿Eso significa que vuelves a Red Bull?

Sí me voy a apuntar a Red Bull Batalla, pero no sé cuando. Mi objetivo es ganar la internacional. El año que viene, el hecho de que sea en España, no se si me suma o me resta la motivación de inscribirme.

¿No te motiva ganar la internacional como local?

Tengo la espina de ganarla como visitante. Además, no creo que tuviese tanto peso estando Chuty como actual campeón, también como anfitrión en España.

Los dos últimos años he perdido con los dos locales, pero me veía con fuerza como para ganarla fuera de mi país. Gazir

¿Qué ha significado la victoria de Chuty para ti?

Es bastante poético y motivador.

El año que el cayó en primera ronda, en 2017, yo estaba en el sofá de mi casa maldiciendo todo. El año en el que ha ganado, yo he sido el que ha caído en primera ronda en su tercera internacional consecutiva. Es motivador. Tanto él como Aczino en su día, tuvieron varios intentos y varias derrotas contra locales como es mi caso. Son ejemplos a seguir ya que los mejores de la historia también han tenido caminos duros.

Gazir © Pablo Pérez / Red Bull Content Pool

