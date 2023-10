Éste es el porcentaje de victorias de Gazir en Red Bull Batalla

Gazir vs Zasko -

Gazir vs BTA -

Gazir vs Errecé -

Gazir vs Hardem LC --

Gazir vs Sacro Réquiem vs Jande -

Nuestro amigo Gabriel obtuvo un 100% de porcentaje de victorias en sus batallas en esta regional. Sin embargo, en la nacional caería tras avanzar la primera ronda contra un rival que ya había superado y no pudo hacerlo de nuevo.

Gazir vs BTA - DERROTA

Gazir vs Walls -

Ese año no hubo regionales por el contexto mundial en el que nos encontrábamos, y hubo un filtro de Última Oportunidad, contra dos adversarios, para clasificar a la Final Nacional en el mismo evento.

No lo tenemos en cuenta ya que podían clasificar los tres participantes de un mismo grupo, que de hecho fue lo que ocurrió en el suyo, ya que clasificaron Tirpa y Jesús LC junto a él.

Gazir vs Blon - DERROTA

Gazir vs Cixer -

Gazir vs Cixer - VICTORIA

