Genshin Impact : Cómo optimizar tus primeras horas

Esta semana, Genshin Impact celebra su primer año de existencia. Recuerda: cuando se anunció por primera vez, muchos lo vieron como una copia tonta de The Legend of Zelda Breath of the Wild. Un año después, es difícil mantener esa actitud. Los que no cerraron los ojos ante la similitud de los tráilers entre estos dos juegos llevan un año disfrutando de un vasto universo, una jugabilidad muy bien construida, un equipo de desarrollo que apuesta por crear nuevos contenidos de forma regular... Y, por supuesto, el botín de los muchos personajes que están disponibles en la aventura y que siguen sumándose a las filas.