Es bastante obvio que Ghost of Tsushima es un juego que presenta bellos paisajes en las consolas PlayStation. Cada centímetro del magnífico mundo dentro del juego puede ser parte de una composición cuidadosamente elaborada y enmarcada en la pared de alguien. Pero, ¿cuáles son los mejores lugares en Tsushima para asentarse y tomar unas cuantas fotos impresionantes para compartir con todo el mundo? En este artículo, repasaremos algunas localizaciones sólidas de Ghost of Tsushima que te ayudarán a empezar a hacer fotos de ensueño en el juego.

Cómo dominar el combate en Ghost of Tsushima

© Ghost of Tsushima

El Monte Jogaku en Ghost of Tsushima

© Ghost of Tsushima

La isla de Wakou de Ghost of Tsushima

© Ghost of Tsushima

El Templo Dorado de Ghost of Tsushima

El Templo Dorado, lugar donde encontraremos una imponente estatua de Buda, es uno de los lugares más coloridos de Ghost of Tsushima. No solo tiene hojas de arce amarillas ondeando en el viento, sino también se alzan elegantes torres. Es un lugar estupendo para realizar tomas visualmente agradables con gente de fondo. Las primeras horas de la mañana o de la tarde son las más idóneas para las mejores tomas en el Templo Dorado, pero las nocturnas quedan muy bien cuando hay un cielo despejado y la luna está por encima del templo.

© Ghost of Tsushima

El Castillo Kaneda en Ghost of Tsushima