God of War es un juego fenomenal que vio la luz en 2018 y fue un título esencial para el catálogo de Sony Interactive Entertainment. Este juego ya no está ambientado en la antigua Grecia, sino en el mundo de los dioses nórdicos. ¿Cómo se ven estos dioses nórdicos en el PC y cuáles son las diferencias con la versión de consola? Lo hemos descubierto.

El God of War original de 2018 para PlayStation 4 ya tenía un aspecto impresionante. La versión actualizada para PlayStation 5 dio a los jugadores acceso a la resolución 4K y la posibilidad de jugar al juego a 60fps.

El God of War para PC se engancha a esto sin esfuerzo y da al jugador todas las opciones que quiere. Al igual que en PlayStation 5, los jugadores pueden jugar sin problemas en 4K, pero a diferencia de la versión anterior, los jugadores de PC pueden desbloquear la tasa de fotogramas por completo. Esto hace que, en teoría, sea posible jugar a 4K en 120fps, pero si eso le funcionará a alguien en los ajustes más altos es otra cuestión.

No todo el mundo tiene un PC de última generación con el que pueda ejecutar los últimos juegos a las más altas resoluciones. Para estas personas existe la opción de configurar el DLSS de Nvidia. Con DLSS, también conocido como Deep Learning Super Sampling, se puede cambiar entre una serie de pre-ajustes como el rendimiento, la calidad o el equilibrio. Puede que el juego se vea un poco menos bonito, pero todavía es posible jugar a God of War con una buena tasa de imágenes por segundo.

Y si quieres jugar a God of War de la forma más cinematográfica posible, también puedes hacerlo. El juego para PC admite el uso de monitores de pantalla ultra ancha (21:9) para que puedas ver las llanuras noruegas a tu alrededor.

