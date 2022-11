Kratos y sus batallas: las peleas más impresionantes de God of War

, el hijo de Odín y Freya. Nada más arrancar el juego, y después de un pequeño periplo de exploración y tomar los controles, Kratos se enfrenta a este dios despiadado. La pelea es una maravilla, no tanto por lo que se puede hacer, sino por lo que representa: Kratos pega igual de fuerte a dioses nórdicos que a griegos. Además, esto era nada más comenzar el juego.

God of War

Sí, vamos a arrancar con el último God of War , el de 2018. En concreto, lo vamos a hacer con la pelea contra Baldur , el hijo de Odín y Freya. Nada más arrancar el juego, y después de un pequeño periplo de exploración y tomar los controles, Kratos se enfrenta a este dios despiadado. La pelea es una maravilla, no tanto por lo que se puede hacer, sino por lo que representa: Kratos pega igual de fuerte a dioses nórdicos que a griegos. Además, esto era nada más comenzar el juego.

God of War 3

Es la conclusión de God of War 3 , ¡pero qué desenlace! Kratos juró venganza contra todo el Olimpo, así que Zeus era la pieza final del puzle. Y vaya si lo fue. La pelea contra el padre de todos fue una gozada para todos los que seguíamos la historia de Kratos desde sus inicios. Era larga, salvaje y con una dificultad extra si se quería hacer bien. No se le pudo poner mejor broche a su periplo por Grecia.

God of War 1

Cuando God of War 1 llegó al mercado, a muchos nos sorprendió la brutalidad que atesoraba el juego. ¿Motivo? No eran sólo los combates contra enemigos aleatorios, sino también todo lo que estaba relacionado con los jefes, y aquí entra el enfrentamiento contra la Hydra . Una vez más, a esta te enfrentabas durante los primeros compases de la aventura, toda una declaración de intenciones de lo que el estudio buscaba. ¡Qué recuerdos nos trae!

Ares provocó que Kratos matara a su esposa Lisandra y a su hija Calíope . Tras esto, fue el primer dios del que juró vengarse. El combate contra Ares pone sobre la mesa todas las cartas que uno se puede imaginar, en gran medida porque supone el desenlace de God of War 1. Además, tras este enfrentamiento, Kratos ya no sería el Fantasma de Esparta como tal, sino que ahora se convertiría en el dios de la guerra .

