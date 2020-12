Así batió Goiko el récord mundial de velocidad de Jai Alai

Cuando lo conseguí, me quité un gran peso de encima. Fue una felicidad brutal que no sé explicar.”

Aún habiéndose preparado todo 2020 para ello, suponía un reto grandísimo: “Siendo totalmente sincero, hubo un momento que no estaba seguro de que fuese a conseguir el récord ”, comenta el de Zumaia. “Estaban todas las cámaras grabando, Dani Pedrosa en el circuito, todo preparado, todo el mundo mirando y lo único que quedaba era el récord. Era toda mi responsabilidad. Cuando lo conseguí, me quité un gran peso de encima. Fue una felicidad brutal que no sé explicar.”

¿Recuerdas cuándo jugaste al Jai Alai por primera vez?

¿Cuándo dejó de ser un juego de niños?

Cuando descubrí el frontón, empecé poco a poco a jugar cada vez más, hasta que debuté en Italia cuando tenía 16 años. Y al poco me surgió una oferta para irme a Estados Unidos, con 17 recién cumplidos. Y allí estuve 19 años, hasta hace poco, que he vuelto a España.

¿Dónde jugaste?

¿Notaste mucha diferencia a cómo se vive el Jai Alai en España?

¿Qué aspectos destacarías del deporte?

La cesta que utilizaste es especial y fue creada específicamente para que batieras este récord. ¿Cuéntanos cómo es?

Con la cesta que utilizaste para el récord, ¿podrías jugar un partido completo?