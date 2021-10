Golf Club: Wasteland - Golf después del Apocalipsis

Actualmente no faltan los títulos de golf que se dirigen a diferentes grupos. Golf Club: Wasteland tiene un enfoque ligeramente diferente al de Mario Golf, PGA Tour o Golf Story. Golf Club: Wasteland presenta la acción desde una vista lateral en 2D. Tu objetivo es sencillo: la pelota de golf debe introducirse en el agujero del nivel correspondiente. Para ello, basta con determinar el ángulo y la fuerza de cada golpe; no hay palos diferentes, como suele ser habitual en los títulos de este género. Sin embargo, esto no afecta al núcleo del juego. Lo que hace que un juego de golf sea interesante es resolver el enigma de cada hoyo: ¿cómo alcanzo mi objetivo con el menor número de golpes posible, teniendo en cuenta el entorno? Al mismo tiempo, el título pone un énfasis aún mayor en el aspecto del rompecabezas debido a sus inusuales recorridos. Por ejemplo, tu aventura te lleva sobre unos contenedores de transporte apilados o una obra de construcción con una grúa de carga.