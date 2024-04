Marc Márquez logra en Jerez un segundo puesto que sabe a gloria

Luego he visto la oportunidad de ganar y lo he intentado.

"He sido demasiado conservador en las cinco primeras vueltas. La caída de ayer influyó y quería asegurarme de llegar a la meta. Luego he visto la oportunidad de ganar y lo he intentado. Pecco defendió la posición con fuerza y fue bueno finalizar así. Ahora ganar ya no es un sueño, así que vamos a disfrutar de este regreso a la velocidad y a los podios".

"He sido demasiado conservador en las cinco primeras vueltas. La caída de ayer influyó y quería asegurarme de llegar a la meta. Luego he visto la oportunidad de ganar y lo he intentado. Pecco defendió la posición con fuerza y fue bueno finalizar así. Ahora ganar ya no es un sueño, así que vamos a disfrutar de este regreso a la velocidad y a los podios".

Ponte detrás de las cámaras de All In con el núcleo …

Sigo líder porque me lo he ganado

Sigo líder porque me lo he ganado

Sigo líder porque me lo he ganado

"Quiero analizar bien la caída para mejorar para el futuro. Pero he mejorado bastante respecto al año pasado. Ganamos en la Sprint, así que soy competitivo y eso es lo que me llevo para Le Mans. Sigo líder porque me lo he ganado”.

"Quiero analizar bien la caída para mejorar para el futuro. Pero he mejorado bastante respecto al año pasado. Ganamos en la Sprint, así que soy competitivo y eso es lo que me llevo para Le Mans. Sigo líder porque me lo he ganado”.

"Quiero analizar bien la caída para mejorar para el futuro. Pero he mejorado bastante respecto al año pasado. Ganamos en la Sprint, así que soy competitivo y eso es lo que me llevo para Le Mans. Sigo líder porque me lo he ganado”.

“Bueno, al final un buen domingo teniendo en cuenta la caída que tuvimos por la mañana, que no fue la mejor manera de empezar el día. La carrera ha sido bastante buena por el ritmo, pero difícil con la salida : era difícil adelantar rápido y no perder tiempo. Hoy hemos cogido más experiencia y tenemos que estar contentos".

“Bueno, al final un buen domingo teniendo en cuenta la caída que tuvimos por la mañana, que no fue la mejor manera de empezar el día. La carrera ha sido bastante buena por el ritmo, pero difícil con la salida : era difícil adelantar rápido y no perder tiempo. Hoy hemos cogido más experiencia y tenemos que estar contentos".