5 joyas que no debes dejar escapar en Gran Turismo 7

Uno de los puntos fuertes de Gran Turismo 7 es, sin duda, su enorme catálogo de vehículos. Hay algo para todos, de todo tipo y para todos los presupuestos. El caso es que puede ser un poco difícil orientarse y, por tanto, gastar los créditos de la mejor manera posible. Especialmente cuando necesitas diversificar tus compras para quemar el asfalto en diferentes tipos de carreras. De ahí nuestra pequeña lista para ayudarte, compuesta por varios coches: más o menos caros, que responden a diferentes criterios. He aquí una selección.

Toyota Aqua S '11: Un excelente coche de iniciación. Su aspecto es bastante soseras, pero es barato y accesible de inmediato por 20.000 créditos con un total de 349,25 PP. Solo tiene 120 caballos de potencia bajo el capó, pero tiene una aceleración razonable y un manejo bastante bueno para este precio. Por lo demás, el Honda Fit Hybrid es un poco más barato pero su manejo no es tan fiable como el del Toyota. Sin embargo, si estás dispuesto a invertir un poco más, el ahorro puede servir para mejorar el coche tú mismo.

