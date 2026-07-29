GTA VI: ¿Standard o Ultimate? Qué edición reservar

El juego más esperado del año llegará el próximo 19 de noviembre y lo hará con una novedad importante. Rockstar Games ha confirmado que las copias físicas no incluirán un disco, sino un código de descarga. Además, GTA VI estará disponible en dos ediciones, Standard y Ultimate, con distintos extras según la versión elegida. Si todavía tienes dudas sobre cuál reservar, esto es todo lo que necesitas saber.

01 Grand Theft Auto VI: Standard Edition

Lucia y Jason al volante del Vapid Stanier de 1955 © Rockstar Games

Es la edición básica e incluye únicamente el juego. Eso sí, quienes la reserven antes del 20 de noviembre recibirán el pack Vintage Vice City, que incorpora el siguiente contenido:

El Vapid Stanier Sedán de 1955 y su garaje.

Conjuntos de ropa y peinados exclusivos.

Un diseño exclusivo para armas.

Quienes opten por la compra en formato digital también obtendrán un mes de GTA+, el servicio de suscripción que ofrece ventajas y contenido adicional para GTA Online.

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Precio : 79,99 €

02 Grand Theft Auto VI: Ultimate Edition

La Ultimate Edition está dirigida a quienes quieren disfrutar de todo el contenido disponible desde el primer día. Además del juego, esta edición incluye los siguientes extras:

El Grotti Cheetah de 1995

Este deportivo clásico de Grotti, inspirado en los modelos más emblemáticos de mediados de los años noventa, rinde homenaje a Shore Drive, conocida anteriormente como Ocean Drive.

Los revólveres Hawk & Little Morgan

Las pistolas de la Ultimate Edition de GTA VI © Rockstar Games

Jason y Lucia dispondrán de versiones exclusivas de este revólver adaptado al estilo de Vice City. Procedentes de la finca Vercetti, ambas armas incorporan empuñaduras decoradas con motivos de palmeras y una mira de alto rendimiento.

Variantes personalizadas de armas

La edición añade versiones exclusivas de las armas cortas de los protagonistas, con grabados específicos para la pistola Girardi ES9 de Jason y la Klose K17 de Lucia.

El estilo de Vice City

Lucia y Jason tienen una mirada penetrante y un estilo típico de Florida © Rockstar Games

Jason y Lucia podrán personalizar su aspecto con ropa y tatuajes exclusivos que estarán disponibles durante toda la aventura.

Vehículos para el refugio de Jason

El contenido adicional también incorpora una motocicleta Dinka Enduro con decoración militar y un kayak Crest, dos vehículos pensados para ampliar las posibilidades de exploración desde el refugio del protagonista.

Un diseño retro para el Ganado

El Vapid Ganado de Jason también puede personalizarse con un conjunto de modificaciones exclusivas que le aportan un aspecto clásico.

El Shitzu Squalo

El Shitzu Squalo © Rockstar Games

Este barco está preparado para recorrer las aguas de Gambit Bay, ya sea para salir de pesca o para navegar con su compartimento de armamento explosivo listo para la acción.

El buggy Vapid Dominator y un garaje

La Vapid Dominator es un buggy diseñado para desenvolverse con soltura fuera del asfalto. Además, la edición incluye acceso al garaje Paradise, situado en Watson Bay, que cuenta con un arsenal y una zona segura donde guardar los objetos robados antes de venderlos a un perista.

La colección "Artículos de la Felicidad"

La Ultimate Edition también incorpora una colección de ropa y accesorios inspirada en Macca the Alligator, uno de los personajes de la serie L'État du Bonheur.

El escondite de los PTT YOUNGIN$

Esta edición permite asaltar el refugio de los PTT YOUNGIN$, una de las bandas más activas y conflictivas del barrio de Southside, en Vice City.

Una colección de coches clásicos

Uno de los coches de la edición Ultimate de GTA VI © Rockstar Games

Otra de las actividades exclusivas consiste en recuperar varios coches clásicos abandonados o inacabados y devolverlos a su estado original durante una misión encargada por Wyman, un excéntrico coleccionista y mecánico de Vice City.

Localizaciones exclusivas

¿Listos para haceros un tatuaje? © Rockstar Games

La Ultimate Edition añade cinco establecimientos exclusivos repartidos por Vice City:

Rideout Customs, un taller especializado en la personalización de vehículos.

Sara's Unisex Salon, una peluquería y centro de estética.

Stock 305, una tienda de ropa.

Electric Fang Tattoo Parlor, un estudio de tatuajes.

One-Eyed Willie's Mod Shop, un taller dedicado a modificaciones avanzadas para vehículos.

Al igual que ocurre con la Standard Edition, quienes reserven la Ultimate Edition antes del 20 de noviembre recibirán el pack Vintage Vice City y un mes de GTA+ sin coste adicional.

Precio: 99,99 €.

Eso sí, hay una diferencia importante. La Ultimate Edition solo estará disponible en formato digital a través de PlayStation Store y Microsoft Store, por lo que no contará con una edición física.

03 Información adicional

Una de las novedades de GTA VI es que, por primera vez en la saga, los jugadores que compren la Standard Edition podrán actualizar posteriormente a la Ultimate Edition.

Esta mejora podrá adquirirse como contenido descargable desde PlayStation Store y Microsoft Store por 20 euros, lo que permite empezar con la edición básica y decidir más adelante si compensa dar el salto a la versión más completa.

Las ediciones físicas tampoco incluirán un disco. Rockstar Games ha optado por distribuir una caja con un código de descarga para evitar filtraciones antes del lanzamiento. Aunque en las últimas semanas han surgido rumores sobre una posible edición con disco, el estudio no ha realizado ningún anuncio oficial al respecto.

La precarga comenzará el 12 de noviembre de 2026. Tanto quienes hayan reservado la versión digital como quienes compren la edición física y activen su código podrán descargar el juego desde la medianoche, una semana antes del lanzamiento, para tenerlo listo el mismo día de su estreno.

04 Xbox, PS5 o PC: ¿cuál es la mejor plataforma para jugar a GTA VI?

GTA VI llegará a Xbox Series X|S y PlayStation 5 el 19 de noviembre de 2026. Como ya ocurrió con anteriores lanzamientos de Rockstar Games, la versión para PC probablemente llegará más adelante. En consolas, la experiencia será muy similar en ambos sistemas, aunque PlayStation cuenta con el distintivo "Better on PS5" para el juego. En la práctica, cualquiera de las dos plataformas será una buena elección.

05 Entonces, ¿qué edición de GTA VI elegir?

La portada de GTA 6 © Rockstar Games

Todo dependerá de cuánto valores el contenido adicional. Si quieres disfrutar de todos los extras desde el primer día, la Ultimate Edition es la opción más completa. Si esos contenidos no te resultan imprescindibles, la Standard Edition será más que suficiente y siempre podrás actualizarla más adelante mediante la mejora a la Ultimate Edition.

Si antes de empezar quieres conocer mejor la historia y a los protagonistas del juego, también puedes consultar nuestra guía dedicada a GTA VI. Los coleccionistas, en cambio, quizá prefieran esperar a una futura edición física con disco, ya que las versiones disponibles en el lanzamiento incluirán únicamente un código de descarga.

06 ¿Cuánto cuesta reservar GTA VI?

El juego estará disponible en dos ediciones:

Grand Theft Auto VI: Standard Edition: 79,99 €.

Grand Theft Auto VI: Ultimate Edition: 99,99 € (solo en formato digital).

También será posible adquirir por separado la Ultimate Edition Upgrade, que permite actualizar la Standard Edition a la Ultimate Edition desde PlayStation Store o Microsoft Store.

07 ¿Cuándo se puede reservar GTA VI?

Las reservas están abiertas desde el 25 de junio de 2026 a través de PlayStation Store, Microsoft Store y Rockstar Store para la versión digital, además de los distribuidores habituales para la edición física con código de descarga.

08 ¿Dónde se puede reservar GTA VI?

Puede reservarse en los siguientes puntos de venta:

Formato digital:

PlayStation Store (PS5).

Microsoft Store (Xbox Series X|S).

Rockstar Store.

Edición física (caja con código de descarga, sin disco):

Fnac.

Amazon.

Micromania.

Resto de distribuidores habituales.

09 ¿Cuál es la fecha de lanzamiento de GTA VI?

El lanzamiento está previsto para el 19 de noviembre de 2026 en PlayStation 5 y Xbox Series X|S en todo el mundo. La precarga comenzará el 12 de noviembre, a partir de las 00:00 (hora local), tanto para quienes hayan adquirido la versión digital como para los compradores de la edición física tras activar su código.

10 ¿En qué consolas estará disponible GTA VI?

El juego llegará el 19 de noviembre de 2026 a PlayStation 5 y Xbox Series X|S. La versión para PC también está prevista, aunque Rockstar Games todavía no ha anunciado una fecha de lanzamiento.

11 ¿Qué PS5 elegir para jugar a GTA VI?

El juego será compatible con todas las versiones de PlayStation 5, incluidas la PS5 estándar, la PS5 Digital Edition y la PS5 Slim. Si buscas el mejor rendimiento dentro del ecosistema de Sony, la PS5 Pro será la mejor opción.

Como el lanzamiento no incluirá una edición en disco, la PS5 Digital Edition puede ser una alternativa interesante si quieres ahorrar en la compra de la consola. En cambio, si también juegas habitualmente en formato físico, la versión con lector Blu-ray sigue siendo la opción más versátil.

12 ¿Qué Xbox elegir para jugar a GTA 6?

El juego estará disponible tanto en Xbox Series X como en Xbox Series S. La Series X ofrece mayor potencia, resolución 4K nativa y más capacidad de almacenamiento, mientras que la Series S es la alternativa más asequible, con una resolución de hasta 1440p.

Si buscas la mejor experiencia posible, la recomendación es optar por una Xbox Series X. Aun así, como el juego tampoco llegará en formato físico durante el lanzamiento, la Xbox Series S, completamente digital, sigue siendo una opción perfectamente válida.

¿Qué requisitos tendrá GTA VI en PC?

Rockstar Games todavía no ha anunciado la fecha de lanzamiento de la versión para PC, por lo que tampoco se conocen los requisitos mínimos ni recomendados. Esta información se actualizará cuando la compañía la haga oficial, aunque, por el nivel técnico que promete el juego, todo hace pensar que exigirá un equipo de gama alta.