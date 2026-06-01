Con GTA VI cada vez más cerca, Rockstar Games demostró recientemente que GTA Online todavía tiene mucha vida por delante. El pasado April Fool’s Day de 2026, una nueva actualización devolvió la nieve y al Gooch —definitivamente no “El Grinch”— a Los Santos con el humor absurdo habitual del juego. Y ojalá siga así durante mucho tiempo.

Desde su lanzamiento junto a GTA V en 2013, Online ha ido creciendo hasta convertirse prácticamente en algo independiente. De hecho, muchos jugadores defienden que ha acabado siendo incluso mejor que la experiencia principal. No todas las expansiones funcionaron igual de bien, claro, pero las que sí lo hicieron cambiaron completamente nuestra idea de lo que podía llegar a ser un GTA. Sin orden concreto, estas son algunas de las mejores actualizaciones que ha dejado GTA Online.

Rockstar Games ha encontrado la fórmula perfecta con GTA Online © Rockstar Games

01 El atraco al Diamond Casino

¿Alguna vez has querido atracar un casino? Entonces esta actualización era exactamente lo que estabas buscando. Lanzada a finales de 2019, convirtió por fin el Diamond Casino en algo más que un simple decorado dentro de Los Santos. Mejor todavía: fue la primera vez que el juego permitía decidir realmente cómo y cuándo ejecutar el golpe. Con varios enfoques posibles, cada partida se siente distinta, ya sea preparando una estrategia completamente nueva o afrontando el robo desde otro ángulo. Esa libertad fue precisamente lo que convirtió este golpe en uno de los favoritos de la comunidad.

Además, el botín máximo de 3.619.000 dólares lo transformaba en una auténtica locura. La única pega es que, aunque toda la preparación puede hacerse en solitario, el golpe final obliga a contar con al menos un compañero. Aun así, mejor repartir el dinero que quedarse sin él.

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02 El Contrato

Lanzada en 2020, The Contract recuperó a Lamar y Franklin, esta vez al frente de una agencia privada diseñada para ayudar a celebridades metidas en problemas. Lo más destacado es la presencia del mismísimo Dr. Dre, quien contrata a la agencia para recuperar su música robada.

No te olvides de Dre © Rockstar Games

Las escenas cinemáticas son precisamente una de las grandes claves de esta expansión. Dre no aparece solo un par de minutos para presentar misiones, sino que participa activamente en varias secuencias bastante divertidas que devuelven parte del tono más desenfadado a GTA Online. Si además sumas música original de Dr. Dre y nuevo contenido para Radio Los Santos y West Coast Classics, el resultado acaba sintiéndose como una de las expansiones más trabajadas de toda la historia del juego. Un añadido muy bien recibido por la comunidad.

03 Guerra de Drogas de Los Santos

Publicada en diciembre de 2022, esta actualización dividida en dos partes llegó justo a tiempo para unas navidades bastante particulares. La historia giraba alrededor de un nuevo negocio de drogas psicodélicas, con los jugadores colaborando junto al inolvidable Nervous Ron para montar un laboratorio de ácido.

La actualización tenía un aire muy Breaking Bad: motoristas, hippies, policías y una colección de personajes completamente desquiciados repartidos en seis misiones principales. Pero además de divertida, era una actualización tremendamente rentable. El Ocelot Virtue, un super deportivo eléctrico con tecnología Imani Tech, prácticamente salía gratis. No será la historia más ética del mundo, pero en GTA Online vuelve a quedar claro que el crimen sigue compensando.

En el mundo de GTA, el crimen se paga © Rockstar Gamers

04 Los Santos Tuners

Aquí el tono cambiaba bastante. Los Santos Tuners apostaba menos por los grandes golpes y más por la cultura del motor dentro de GTA. La actualización permitía abrir tu propio taller y dedicarte a modificar coches, algo perfecto para quienes disfrutan más conduciendo y tuneando vehículos que sembrando el caos por la ciudad. Lo mejor era la llegada de Los Santos Car Meet, una zona segura dentro de un almacén en Cypress Flats donde los aficionados podían enseñar sus creaciones sin preocuparse por explosiones aleatorias o jugadores armados con lanzamisiles.

Al unirte desbloqueabas nuevas carreras, vehículos inéditos e incluso acceso a una pista privada de pruebas para experimentar con configuraciones y modificaciones adicionales. Una expansión mucho más relajada que otras propuestas de GTA Online, pero también una de las más queridas por la comunidad.

05 Agentes de Sabotaje

Comprar una fábrica textil parece un negocio perfectamente respetable. Lo que ya no resulta tan legal es utilizarla para blanquear dinero y organizar robos de alto nivel. La actualización introdujo los llamados “Archivos del FIB”, archivos de inteligencia con información sobre objetivos especialmente valiosos, además de nuevos vehículos y un garaje adicional.

Hay grandes recompensas por convertirse en agente de sabotaje © Rockstar Games

Por supuesto, esos archivos —procedentes de la versión ficticia del FBI dentro del universo GTA— no aparecían de la nada. Todo giraba alrededor de Jodi Marshall, una agente corrupta muy conocida entre los jugadores. Y sí, Pavel también regresaba en esta expansión. Con recompensas que normalmente oscilaban entre los 150.000 y los 500.000 dólares, convertirse en agente de sabotaje era un negocio bastante rentable.

06 Importación/Exportación

Uno de los métodos clásicos para ganar dinero en GTA Online. Importación/Exportación apostaba por algo mucho más simple que otras expansiones posteriores: robar coches y venderlos. Nada de motos voladoras ni locuras futuristas. Solo robo de vehículos puro y duro, que al final es la esencia de Grand Theft Auto desde sus orígenes.

La mecánica consistía en localizar coches de lujo por Los Santos, robarlos y llevarlos de vuelta a tu almacén evitando tanto a la policía como a bandas rivales. Además, era un negocio relativamente fácil de mantener y permitía acceder a vehículos de gama alta a medida que el garaje iba creciendo. Con espacio para almacenar hasta 40 coches, siempre había dinero esperando a que alguien lo condujera hasta casa.

Volver a lo básico: robar coches © Rockstar Games

07 El atraco de Cayo Perico

Los aficionados a GTA debaten sobre el mejor atraco de todos los tiempos, y el de Cayo Perico suele ser uno de los más mencionados. De hecho, la mayoría de los jugadores coinciden en que la actualización del atraco al casino Diamond sentó las bases para el de Cayo Perico. Este último retoma el enfoque multiopción del atraco anterior y lo lleva al extremo.

La puesta en escena parece sacada directamente de una película de James Bond: los jugadores deben infiltrarse en la isla privada caribeña del narcotraficante El Rubio. Puedes formar un equipo de cuatro personas o entrar completamente solo. Hacerte pasar por traficante, comprar un submarino de 2,2 millones de dólares, acceder por un túnel de drenaje y completar el golpe con sigilo absoluto. Da igual cómo quieras afrontarlo: es una de esas actualizaciones que siempre ofrece algo distinto, con partidas tan variadas —y caóticas— como permita tu imaginación.

Sobre el autor Tom Ward Tom Ward escribe sobre deporte, cultura y clima para publicaciones como GQ, Esquire, Wired y The Sunday Times. Es autor de las novelas TIN CAT y The Lion And The Unicorn.