La guía del pequeño streamer para convertirse en uno de los grandes

Si todos los nombres mencionados (especialmente los dos primeros) han explotado es, en gran parte, gracias a la exposición que ofrece el streaming. Es un fenómeno que ha creado inevitablemente una nueva vocación, y quizás tú estés deseando probar suerte. Pero no siempre es fácil saber por dónde empezar, qué equipo se necesita o cómo comportarse. He aquí algunos de los aspectos que podrían convertirte en el próximo atleta de Red Bull, o en el nuevo niño mimado de Karmine Corp. He aquí un resumen.