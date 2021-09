, por lo que nos gustaría darte un pequeño empujón para que tus inicios en Guilty Gear no sean demasiado duros.

Si quieres tomar parte en el torneo necesitarás toda la ayuda para dominar el séptimo título de la famosa saga de fighting games de Arc System Works , por lo que nos gustaría darte un pequeño empujón para que tus inicios en Guilty Gear no sean demasiado duros.

Si quieres tomar parte en el torneo necesitarás toda la ayuda para dominar el séptimo título de la famosa saga de fighting games de Arc System Works , por lo que nos gustaría darte un pequeño empujón para que tus inicios en Guilty Gear no sean demasiado duros.

e intentar prestar especial atención a tus percepciones sobre tu luchador. ¿Es lo suficientemente rápido para ti? ¿Te gusta su técnica de ataque? Una vez te has familiarizado con un personaje y con la mecánica del juego sin tener que luchar, entonces echa un vistazo a la lista de movimientos y decide si te gustan los diferentes ataques especiales y súper ataques.

Es importante no tener prisa cuando estés en el modo de entrenamiento

Es importante no tener prisa cuando estés en el modo de entrenamiento e intentar prestar especial atención a tus percepciones sobre tu luchador. ¿Es lo suficientemente rápido para ti? ¿Te gusta su técnica de ataque? Una vez te has familiarizado con un personaje y con la mecánica del juego sin tener que luchar, entonces echa un vistazo a la lista de movimientos y decide si te gustan los diferentes ataques especiales y súper ataques.

Es importante no tener prisa cuando estés en el modo de entrenamiento e intentar prestar especial atención a tus percepciones sobre tu luchador. ¿Es lo suficientemente rápido para ti? ¿Te gusta su técnica de ataque? Una vez te has familiarizado con un personaje y con la mecánica del juego sin tener que luchar, entonces echa un vistazo a la lista de movimientos y decide si te gustan los diferentes ataques especiales y súper ataques.

Si buscas un poco más de acción, pero no quieres jugar todavía contra otros jugadores, puedes desahogarte en el modo Arcade o Supervivencia. Pero independientemente de cómo pases tu tiempo en Guilty Gear Strive, es importante que entiendas

Si buscas un poco más de acción, pero no quieres jugar todavía contra otros jugadores, puedes desahogarte en el modo Arcade o Supervivencia. Pero independientemente de cómo pases tu tiempo en Guilty Gear Strive, es importante que entiendas una de las principales mecánicas de juego, Roman Cancel , una característica que siempre ha macado los desenlaces en las peleas de Guilty Gear. Esta particularidad nos permite cancelar cualquier golpe y realizar combos que serían simplemente imposibles a costa del 50% de tu barra de tensión. Esto puede utilizarse de diversas maneras. Por ejemplo, puedes cancelar un ataque que tu oponente ha bloqueado para salvar a tu personaje de un contraataque. O puedes utilizar el impulso de tus ataques para acumular aún más presión.

Si buscas un poco más de acción, pero no quieres jugar todavía contra otros jugadores, puedes desahogarte en el modo Arcade o Supervivencia. Pero independientemente de cómo pases tu tiempo en Guilty Gear Strive, es importante que entiendas una de las principales mecánicas de juego, Roman Cancel , una característica que siempre ha macado los desenlaces en las peleas de Guilty Gear. Esta particularidad nos permite cancelar cualquier golpe y realizar combos que serían simplemente imposibles a costa del 50% de tu barra de tensión. Esto puede utilizarse de diversas maneras. Por ejemplo, puedes cancelar un ataque que tu oponente ha bloqueado para salvar a tu personaje de un contraataque. O puedes utilizar el impulso de tus ataques para acumular aún más presión.

Si aún no estás familiarizado con el sistema de clasificación de Guilty Gear, debes saber que

Si aún no estás familiarizado con el sistema de clasificación de Guilty Gear, debes saber que tus habilidades determinarán a qué nivel del modo online tienes acceso , mientras que todos los niveles inferiores estarán bloqueados. Los jugadores que llegan al último nivel tendrán que hacerse fuertes y ganar la mayoría de sus partidas o rápidamente perderán su estatus.

Si aún no estás familiarizado con el sistema de clasificación de Guilty Gear, debes saber que tus habilidades determinarán a qué nivel del modo online tienes acceso , mientras que todos los niveles inferiores estarán bloqueados. Los jugadores que llegan al último nivel tendrán que hacerse fuertes y ganar la mayoría de sus partidas o rápidamente perderán su estatus.