Si no has jugado a un modo multijugador en Halo, lo que seguramente será el caso de la mayoría de los jugadores de esta entrega, empieza entrenando con bots. Efectivamente, Halo es una licencia especial, y tus largas horas en Call of Duty, Fortnite y compañía podrían no ser tan útiles de entrada. Ya sea por la gran cantidad de armas del juego o por los movimientos que tienes a tu disposición, lo mejor es divertirse en este modo sandbox antes de salir a probar cosas contra rivales reales. También es una buena manera de familiarizarse con los diferentes mapas del juego, cuyos detalles debes recordar. Para ganar en Halo, a menudo tendrás que pillar a tus enemigos con la guardia baja y sorprenderlos escondiéndote en algunos rincones. Por no hablar de saber dónde están las armas más interesantes para recoger. Así que planifícalo durante un tiempo antes de pasar realmente a la acción.