Hander puede conseguir una plaza en la Final Internacional

No me considero mejor en calle que en escenario. Al principio de mi carrera artística sí, ya que estaba más acostumbrado porque era lo que venía haciendo. A día de hoy no. Hay que saber adaptar el estilo de un sitio a otro, y viceversa. Se trata de complementarse.

No me considero mejor en calle que en escenario. Al principio de mi carrera artística sí, ya que estaba más acostumbrado porque era lo que venía haciendo. A día de hoy no. Hay que saber adaptar el estilo de un sitio a otro, y viceversa. Se trata de complementarse.

No me considero mejor en calle que en escenario. Al principio de mi carrera artística sí, ya que estaba más acostumbrado porque era lo que venía haciendo. A día de hoy no. Hay que saber adaptar el estilo de un sitio a otro, y viceversa. Se trata de complementarse.

No sabría que decirte. Me gustaría enfrentarme con todos, ya que no me he enfrentado a día de hoy a ninguno de los que hay en esa lista, pero me dan miedo todos. Para el público, creo que tener una batalla con Jokker o Wolf sería muy bonito, ya que son tan competitivos y agresivos como yo, pero son muy buenos.

No sabría que decirte. Me gustaría enfrentarme con todos, ya que no me he enfrentado a día de hoy a ninguno de los que hay en esa lista, pero me dan miedo todos. Para el público, creo que tener una batalla con Jokker o Wolf sería muy bonito, ya que son tan competitivos y agresivos como yo, pero son muy buenos.

No sabría que decirte. Me gustaría enfrentarme con todos, ya que no me he enfrentado a día de hoy a ninguno de los que hay en esa lista, pero me dan miedo todos. Para el público, creo que tener una batalla con Jokker o Wolf sería muy bonito, ya que son tan competitivos y agresivos como yo, pero son muy buenos.