Manuel Lettenbichler consigue una brillante victoria en el Xross de Serbia

Xross Hard Enduro Rally The only moto event in Serbia that's part of a …

"Estoy muy contento, porque he trabajado mucho para esto. Esta semana he pilotado de forma muy limpia; he tenido algunos momentos difíciles, pero creo que todo el mundo lo ha hecho", dijo Kabakchiev. "Estaba mejorando en los entrenamientos y pensé que era posible un podio, así que estoy muy contento".

"Estoy muy contento, porque he trabajado mucho para esto. Esta semana he pilotado de forma muy limpia; he tenido algunos momentos difíciles, pero creo que todo el mundo lo ha hecho", dijo Kabakchiev. "Estaba mejorando en los entrenamientos y pensé que era posible un podio, así que estoy muy contento".

"Estoy muy contento, porque he trabajado mucho para esto. Esta semana he pilotado de forma muy limpia; he tenido algunos momentos difíciles, pero creo que todo el mundo lo ha hecho", dijo Kabakchiev. "Estaba mejorando en los entrenamientos y pensé que era posible un podio, así que estoy muy contento".