El nuevo Campeonato del Mundo de Hard Enduro arrancó con fuerza en Israel

Mario Román se impuso en la carrera principal de la Minus 400 en Israel , consiguiendo la primera victoria de la nueva y ampliada edición 2022 del Campeonato del Mundo FIM de Hard Enduro .

Fue una justa recompensa para el piloto español que combinó la determinación con la habilidad suprema para conseguir su primera victoria en el campeonato. El piloto de Sherco, que había estado entre los primeros de cabeza durante los dos primeros días de competición, comenzó la última jornada en cuarta posición. Por delante quedaba un recorrido de 75 km que serpenteaba por el desierto y que se volvería cada vez más exigente hacia el final.

Mientras su compañero de equipo, Wade Young , marcaba el ritmo inicial y Billy Bolt le perseguía, Román esperaba su momento. En tercer lugar, en el último parque de servicio, utilizó sus habilidades innatas en el trial para atravesar el agotador jardín de rocas y hacerse con el liderato.

"Es increíble conseguir esta victoria. ¡Qué comienzo de temporada! Siento que ha pasado mucho tiempo desde mi última gran victoria", dijo Román. "En general, la carrera ha sido muy buena para ser su primera edición. Los tres días han sido duros por el exigente terreno y el intenso calor”.

No te pierdas nuestro ABC del... Hard Enduro:

27 minutos El ABC del Hard Enduro El Hard Enduro es la disciplina más dura del motocross y se necesita un poco de locura para practicarla. Si quieres saber un poco más y conocer a los riders más pro, no te pierdas esto.

"Hoy ha sido gran una batalla. He salido cuarto y me he centrado en mi propio ritmo. En el terreno técnico les he alcanzado y después del punto de servicio he vuelto a apretar. En los últimos tramos clave hice mi jugada y me llevé la victoria".

Pero fue duro para Young, que había ganado el prólogo del día anterior y parecía encaminado a la victoria, pero su desafío se tambaleó en las últimas etapas montañosas y, a medida que el calor sofocante le pasaba factura, descendió hasta la quinta posición.

Billy Bolt se enfrenta a lo más extremo de la Minus 400 © Nir Amos/Future7Media/Red Bull Content Pool

El defensor del título mundial, Billy Bolt, que abrió el evento con una victoria el primer día, mantuvo la segunda posición a pesar de que su Husqvarna tenía los dos neumáticos gastados y una lesión en la muñeca sufrida durante su última carrera en el mundial de SuperEnduro, donde logró su segundo título consecutivo.

"Ha sido un comienzo de temporada muy físico. Después de una temporada completa de SuperEnduro, no estaba preparado para venir aquí", dijo Bolt. "Teniendo en cuenta el poco tiempo que he pasado sobre la moto de dos tiempos antes de Israel, estoy contento con el segundo puesto. En el punto de servicio, pude ver que los neumáticos de Mario y Wade estaban en mejor estado, así que sabía que solo tenía que aguantar hasta el final para asegurar un resultado de podio."

Mientras tanto, el regreso de Jarvis fue muy celebrado por los aficionados, después de que su carrera pareciera estar en peligro tras romperse el ligamento cruzado anterior en una caída en el Red Bull Romaniacs del año pasado . El veterano piloto británico tuvo un comienzo constante pero poco espectacular, pero cuando Young empezó a tener problemas, la habilidad técnica de Jarvis le dio la ventaja en la carrera hacia el puesto final del podio.

"Es fantástico volver a competir y aún mejor terminar en el podio. Ha sido un largo camino de recuperación para llegar a este punto", dijo Jarvis en la meta. "La parte inicial de la carrera de hoy ha sido rápida y no me he sentido cómodo para ir con los de arriba enseguida, todavía estoy pensando en mi rodilla. Pero después del punto de servicio, me acomodé y empecé a progresar. La sección de rocas del final ha sido decisiva y ahí he hecho méritos para ser tercero".

Alfredo Gómez (GASGAS), del AG Racing Team 89, ha sido otro de los pilotos que se ha movido en las últimas etapas y también ha aprovechado los errores de Young en los últimos compases de la carrera para colocarse en cuarta posición.

Michael Walkner no se rinde en la Minus 400 © Nir Amos/Future7Media/Red Bull Content Pool Graham Jarvis sube al último escalón del podio en la Minus 400 © Nir Amos/Future7Media/Red Bull Content Pool Los pilotos se enfrentan a las rocas en el último día de la Minus 400 © Nir Amos / Future7Media / Red Bull Content Pool Wade Young en acción en la Minus 400 © Nir Amos/Future7Media/Red Bull Content Pool El desgaste de las gomas fue crucial en la última jornada de la Minus 400 © Nir Amos/Future7Media/Red Bull Content Pool Mario Román, Billy Bolt y Graham Jarvis en el podio de la Minus 400 © Nir Amos/Future7Media/Red Bull Content Pool

También ha llamado la atención Michael Walkner : el joven austriaco ha mostrado uno de los mejores estados de forma de su carrera y se ha mezclado con los más veteranos del hard enduro. Sin embargo, un despiste en una de las secciones le supuso una penalización que hizo caer al piloto de la EC 300 hasta la octava posición de la general.

"Hoy he hecho una buena salida, he adelantado a unos cuantos pilotos que iban por delante de mí y pronto he rodado con Graham [Jarvis] y Alfredo [Gómez]", ha dicho Walkner. "Nos turnábamos para liderar, y me sentí muy bien al ser capaz de mantener el ritmo de estos dos”.

"Después del punto de servicio, había una subida muy pronunciada, y al subirla me encontraba en la sexta posición y buscaba colocarme entre los cinco primeros. Sentí que estaba haciendo la mejor carrera de mi vida. Desgraciadamente, cuando llegué a la meta, los organizadores me dijeron que me había saltado un pequeño bucle de la pista y eso me hizo bajar al octavo puesto. Estaba decepcionado, pero podría haber sido peor".

La Minus 400 es la prueba inaugural de un Campeonato del Mundo de Hard Enduro que se ha ampliado a nueve carreras para 2022, añadiendo esta ronda en Israel, además de eventos en Serbia y Canadá, junto a clásicos como el Red Bull Erzbergrodeo y el Red Bull Romaniacs.

Tras el calor extremo y el terreno seco del Mar Muerto de Israel, el Campeonato del Mundo FIM de Hard Enduro se adentra ahora en las montañas serbias para la segunda ronda con el Xross Hard Enduro Rally del 18 al 21 de mayo.