Un nuevo sistema de clasificación para una nueva era de Hard Enduro

Una nueva etapa en el hard enduro arranca con la creación del Hard Enduro World Ranking (HEWR), el primer sistema de puntuación global e independiente de la disciplina. Creado por Karl Katoch, director de carrera del

, y Martin Freinademetz, director de carrera del

, el ranking reúne los eventos de hard enduro y enduro extremo más importantes del mundo bajo una estructura transparente. Inspirado en el espíritu unificador de la era WESS, el HEWR ofrece a todos los pilotos la oportunidad de sumar puntos y escalar en la clasificación mundial.