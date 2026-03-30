Un nuevo sistema de clasificación para una nueva era de Hard Enduro

Una nueva etapa en el hard enduro arranca con la creación del Hard Enduro World Ranking (HEWR), el primer sistema de puntuación global e independiente de la disciplina. Creado por Karl Katoch, director de carrera del Red Bull Erzbergrodeo, y Martin Freinademetz, director de carrera del Red Bull Romaniacs, el ranking reúne los eventos de hard enduro y enduro extremo más importantes del mundo bajo una estructura transparente. Inspirado en el espíritu unificador de la era WESS, el HEWR ofrece a todos los pilotos la oportunidad de sumar puntos y escalar en la clasificación mundial.
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El Hard Enduro World Ranking, explicado
Inspirado en los rankings ATP y WTA del tenis, los participantes sumarán puntos a lo largo del año en competiciones internacionales, que estarán divididas en distintas categorías, desde Challenger hasta Supreme. La clasificación de cada prueba dependerá del nivel organizativo, la presencia de pilotos de élite, la cobertura mediática, la asistencia de público y la cuantía de los premios.
“Queremos crear una forma global y transparente de comparar a los pilotos de hard enduro. Un sistema que reconozca tanto a los campeones del mundo como a los jóvenes que empiezan a destacar”, explica Freinademetz.
Con una clasificación común para las competiciones más prestigiosas del mundo, y no una única serie de campeonato, el ranking combinará eventos celebrados en Europa, América y Australia, permitiendo comparar resultados de pilotos que compiten en distintos continentes.
Actualmente, el calendario incluye 24 pruebas divididas en cuatro categorías según su dificultad y prestigio: Supreme, Premium, Masters y Challenger. Entre ellas destacan dos auténticos iconos de la disciplina: el Red Bull Erzbergrodeo y el Red Bull Romaniacs, ambos en la categoría Supreme, la más alta.
Estas carreras han sido durante años el gran objetivo de la élite mundial del hard enduro. Pilotos como Manuel Lettenbichler, Billy Bolt, Trystan Hart y Jonny Walker compiten durante toda la temporada, pero son estas dos pruebas las que ocupan un lugar central en sus calendarios.
A todo ello se suma un aliciente extra: un prize pool de 100.000 dólares que se repartirá entre los mejores clasificados del Hard Enduro World Ranking al final de la temporada.
Guía rápida del Hard Enduro World Ranking
En pocas palabras: no. El Hard Enduro World Ranking funciona como una clasificación global y abierta a todos los niveles, mientras que el Campeonato del Mundo FIM de Hard Enduro sigue siendo una serie de élite que determina al campeón del mundo.
Los pilotos serán clasificados según sus resultados en pruebas de todo el mundo a lo largo de 12 meses, mediante un sistema que les permite competir en múltiples eventos para acumular puntos.
Actualmente, el calendario contempla 24 pruebas a lo largo de la temporada, siendo las más destacadas el Red Bull Romaniacs y el Red Bull Erzbergrodeo.
Las pruebas se dividen en las categorías Supreme, Premium, Master y Challenger, determinadas por una combinación de dificultad, infraestructura y participación internacional. Las victorias en eventos Supreme otorgarán la mayor cantidad de puntos.
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Cómo se diferencia el HEWR del Campeonato del Mundo FIM de Hard Enduro
La creación del HEWR no pretende competir con el Campeonato del Mundo FIM de Hard Enduro, sino complementarlo. Este nuevo ranking nace con el objetivo de impulsar el desarrollo de pilotos y organizadores, especialmente en regiones que hasta ahora no habían tenido visibilidad en el panorama internacional.
“Antes de otorgar puntos, cada evento pasará por un proceso de evaluación de calidad. Esto permitirá tanto a los organizadores como a los participantes evolucionar y acceder a categorías superiores”, añade Katoch.
Junto al lanzamiento del HEWR también se ha creado la World Enduro Riders Association (WERA), una organización formada por pilotos que participará activamente aportando feedback sobre el calendario y el sistema de puntuación.