Billy Bolt, Manuel Lettenbichler y Trystan Hart compiten en el Red Bull Tennessee Knockout en Sequatchie, Tennessee, EE.UU., el 10 de agosto de 2025.
© Christian Pondella/Red Bull Content Pool
Enduro

Un nuevo sistema de clasificación para una nueva era de Hard Enduro

Con el lanzamiento del Hard Enduro World Ranking, el deporte estrena su primer sistema mundial de puntos. Descubre cómo funciona y consulta el calendario completo de la temporada 2026.
Por Eliasz Dawidson
3 minutos de lecturaPublished on

Esta historia es parte de

Red Bull Erzbergrodeo

Who can conquer the Iron Giant? Amateurs and high-profile Hard Enduro superstars wrangle over 35km of gruelling terrain where only a few will reach the revered finish line.

AustriaEisenerz, Austria, Austria
Info del evento

Resumen

  1. 1
    El Hard Enduro World Ranking, explicado
  2. 2
    Cómo se diferencia el HEWR del Campeonato del Mundo FIM de Hard Enduro
  3. 3
    Calendario del Hard Enduro World Ranking 2026:
Una nueva etapa en el hard enduro arranca con la creación del Hard Enduro World Ranking (HEWR), el primer sistema de puntuación global e independiente de la disciplina. Creado por Karl Katoch, director de carrera del Red Bull Erzbergrodeo, y Martin Freinademetz, director de carrera del Red Bull Romaniacs, el ranking reúne los eventos de hard enduro y enduro extremo más importantes del mundo bajo una estructura transparente. Inspirado en el espíritu unificador de la era WESS, el HEWR ofrece a todos los pilotos la oportunidad de sumar puntos y escalar en la clasificación mundial.
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El Hard Enduro World Ranking, explicado

Inspirado en los rankings ATP y WTA del tenis, los participantes sumarán puntos a lo largo del año en competiciones internacionales, que estarán divididas en distintas categorías, desde Challenger hasta Supreme. La clasificación de cada prueba dependerá del nivel organizativo, la presencia de pilotos de élite, la cobertura mediática, la asistencia de público y la cuantía de los premios.
“Queremos crear una forma global y transparente de comparar a los pilotos de hard enduro. Un sistema que reconozca tanto a los campeones del mundo como a los jóvenes que empiezan a destacar”, explica Freinademetz.
Billy Bolt consigue un emocionante final en el Red Bull Erzbergrodeo 2025 en Eisenerz, Austria.

Billy Bolt lo celebra en el Red Bull Erzbergrodeo 2025

© Philip Platzer/Red Bull Content Pool

Con una clasificación común para las competiciones más prestigiosas del mundo, y no una única serie de campeonato, el ranking combinará eventos celebrados en Europa, América y Australia, permitiendo comparar resultados de pilotos que compiten en distintos continentes.
Actualmente, el calendario incluye 24 pruebas divididas en cuatro categorías según su dificultad y prestigio: Supreme, Premium, Masters y Challenger. Entre ellas destacan dos auténticos iconos de la disciplina: el Red Bull Erzbergrodeo y el Red Bull Romaniacs, ambos en la categoría Supreme, la más alta.
Estas carreras han sido durante años el gran objetivo de la élite mundial del hard enduro. Pilotos como Manuel Lettenbichler, Billy Bolt, Trystan Hart y Jonny Walker compiten durante toda la temporada, pero son estas dos pruebas las que ocupan un lugar central en sus calendarios.
Manuel Lettenbichler, de KTM Enduro Factory Racing, conquista el accidentado terreno de Antalya durante la parada del Campeonato del Mundo FIM de Hard Enduro Sea To Sky.

Manuel Lettenbichler aspirará al primer puesto en la nueva clasificación

© Alkım Saraç/Red Bull Content Pool

A todo ello se suma un aliciente extra: un prize pool de 100.000 dólares que se repartirá entre los mejores clasificados del Hard Enduro World Ranking al final de la temporada.

Guía rápida del Hard Enduro World Ranking

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Cómo se diferencia el HEWR del Campeonato del Mundo FIM de Hard Enduro

La creación del HEWR no pretende competir con el Campeonato del Mundo FIM de Hard Enduro, sino complementarlo. Este nuevo ranking nace con el objetivo de impulsar el desarrollo de pilotos y organizadores, especialmente en regiones que hasta ahora no habían tenido visibilidad en el panorama internacional.
“Antes de otorgar puntos, cada evento pasará por un proceso de evaluación de calidad. Esto permitirá tanto a los organizadores como a los participantes evolucionar y acceder a categorías superiores”, añade Katoch.
Manuel Lettenbichler actúa durante el primer día de off-road en el Red Bull Romaniacs en Sibiu, Rumanía, el 23 de julio de 2025.

El Red Bull Romaniacs será uno de los dos eventos supremos de 2026

© Attila Szabo/Red Bull Content Pool

Junto al lanzamiento del HEWR también se ha creado la World Enduro Riders Association (WERA), una organización formada por pilotos que participará activamente aportando feedback sobre el calendario y el sistema de puntuación.
03

Calendario del Hard Enduro World Ranking 2026:

Fecha

Evento

País

Ranking

20-22 marzo

Grinding Stone Hard Enduro

EE.UU.

Masters

28 marzo

Reetzer Hard Enduro

Alemania

Challenger

1-4 abril

Hardstone Hard Enduro

Turquía

Challenger

17-19 abril

Alestrem

Francia

Premier

22-26 abril

Arsenal Hard Enduro

Romania

Masters

1-3 mayo

Hells Ride Hard Enduro

Austria

Challenger

9-10 mayo

Valleys Hard Enduro

Gales

Masters

4-7 junio

Red Bull Erzergrodeo

Austria

Supreme

12-14 junio

I do Hard Enduro

Estonia

Challenger

12-14 junio

Hard Enduro Poiana Rusca

Romania

Challenger

18-20 junio

Silver Kings

EE.UU

Premier

19-20 junio

Rochepaule Extreme Rodeo

Francia

Masters

26-28 junio

Hard Enduro Piatra Craiului

Romania

Challenger

10-12 julio

Abestone Rodeo Miravalle

Italia

Premier

28 julio - 1 agosto

Red Bull Romaniacs

Romania

Supreme

20-22 agosto

Forza Orza

Suecia

Premier

11-13 septiembre

Uran Enduro

Malta

Challenger

12-14 septiembre

Wild Woods Extreme

Italia

Premier

26-28 septiembre

Isegrim Enduro

Alemania

Challenger

23-25 octubre

Hixpania

España

Premier

6-8 noviembre

Ukupacha Extreme

Ecuador

Premier

7-8 noviembre

Enduro Bung Extreme Race

Kosovo

Challenger

7-8 noviembre

Wildwood Rock Extreme Enduro

Australia

Masters

13-15 noviembre

AvandaRocks

México

Masters

Esta historia es parte de

Red Bull Erzbergrodeo

Who can conquer the Iron Giant? Amateurs and high-profile Hard Enduro superstars wrangle over 35km of gruelling terrain where only a few will reach the revered finish line.

AustriaEisenerz, Austria, Austria
Info del evento
Enduro