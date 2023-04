Año 2023, una cuarta parte de los pilotos de Fórmula 1 de la parrilla actual han progresado desde el Red Bull Junior Team. El exitoso programa de desarrollo ha producido dos múltiples campeones del mundo (Sebastian Vettel y Max Verstappen) y un puñado de ganadores de carreras. A su cabeza: Helmut Marko. El asesor de 79 años de los equipos de F1 de Red Bull busca meticulosamente los talentos del futuro. Marko es exigente. Sus pupilos deben tener un ardiente deseo de éxito. Mover montañas para ganar. Sin la mentalidad adecuada no lo conseguirán, él lo sabe mejor que nadie.

Año 2023, una cuarta parte de los pilotos de Fórmula 1 de la parrilla actual han progresado desde el Red Bull Junior Team. El exitoso programa de desarrollo ha producido dos múltiples campeones del mundo (Sebastian Vettel y Max Verstappen) y un puñado de ganadores de carreras. A su cabeza: Helmut Marko. El asesor de 79 años de los equipos de F1 de Red Bull busca meticulosamente los talentos del futuro. Marko es exigente. Sus pupilos deben tener un ardiente deseo de éxito. Mover montañas para ganar. Sin la mentalidad adecuada no lo conseguirán, él lo sabe mejor que nadie.

Año 2023, una cuarta parte de los pilotos de Fórmula 1 de la parrilla actual han progresado desde el Red Bull Junior Team. El exitoso programa de desarrollo ha producido dos múltiples campeones del mundo (Sebastian Vettel y Max Verstappen) y un puñado de ganadores de carreras. A su cabeza: Helmut Marko. El asesor de 79 años de los equipos de F1 de Red Bull busca meticulosamente los talentos del futuro. Marko es exigente. Sus pupilos deben tener un ardiente deseo de éxito. Mover montañas para ganar. Sin la mentalidad adecuada no lo conseguirán, él lo sabe mejor que nadie.

Marko se muestra especialmente hábil en el arte de las carreras de larga distancia. Al volante de un Porsche 908, gana su categoría con su copiloto Rudi Lins en las 24 Horas de Le Mans de 1970. La gloria máxima le siguió un año después, cuando Marko consiguió la victoria general con Gijs van Lennep en el mismo evento. El dúo también registró un récord de distancia que no se batió hasta 2010. El austriaco subraya su talento al año siguiente con un tiempo récord en la penúltima edición de la peligrosa carrera de carretera Targa Florio. Seis semanas después, su carrera como piloto de carreras llega a un abrupto final. Marko va camino de terminar en los puntos en el Gran Premio de Francia -su novena salida en F1- cuando una piedra atraviesa su visera y le golpea el ojo.

Marko se muestra especialmente hábil en el arte de las carreras de larga distancia. Al volante de un Porsche 908, gana su categoría con su copiloto Rudi Lins en las 24 Horas de Le Mans de 1970. La gloria máxima le siguió un año después, cuando Marko consiguió la victoria general con Gijs van Lennep en el mismo evento. El dúo también registró un récord de distancia que no se batió hasta 2010. El austriaco subraya su talento al año siguiente con un tiempo récord en la penúltima edición de la peligrosa carrera de carretera Targa Florio. Seis semanas después, su carrera como piloto de carreras llega a un abrupto final. Marko va camino de terminar en los puntos en el Gran Premio de Francia -su novena salida en F1- cuando una piedra atraviesa su visera y le golpea el ojo.

Marko se muestra especialmente hábil en el arte de las carreras de larga distancia. Al volante de un Porsche 908, gana su categoría con su copiloto Rudi Lins en las 24 Horas de Le Mans de 1970. La gloria máxima le siguió un año después, cuando Marko consiguió la victoria general con Gijs van Lennep en el mismo evento. El dúo también registró un récord de distancia que no se batió hasta 2010. El austriaco subraya su talento al año siguiente con un tiempo récord en la penúltima edición de la peligrosa carrera de carretera Targa Florio. Seis semanas después, su carrera como piloto de carreras llega a un abrupto final. Marko va camino de terminar en los puntos en el Gran Premio de Francia -su novena salida en F1- cuando una piedra atraviesa su visera y le golpea el ojo.