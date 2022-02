Los espectadores de Twitch no son ajenos a la visión de Stephanie Bendixsen, alias Hex, abriéndose paso a través de Destiny 2 o jugando a lo que esté de moda esa semana. Pero, aunque Steph está prosperando en la plataforma, también destaca por haber hecho la difícil transición de la televisión al streaming sin perder el ritmo. Estamos acostumbrados a escuchar historias sobre creadores existentes que son interrumpidos por jóvenes innovadores y potencialmente olvidados, pero no Steph.

"Empecé en la televisión. Era fan de un programa de videojuegos australiano llamado Good Game, y perseguí la oportunidad para unirme al programa como su primera presentadora a tiempo completo", recuerda. “Fue increíblemente surrealista, fue como entrar en un plató que había visto y amado desde lejos".

"Pero después de siete años en el programa, las cosas estaban cambiando, ya que la gente se movía en línea para saber más sobre su contenido y la forma en que estaban consumiendo estaba cambiando. Nuestro equipo tardaba una semana en hacer un episodio de Good Game, aunque era un programa maravillosamente producido y elaborado con cariño. Pero hacer televisión cuesta mucho dinero y supongo que ese tipo de gasto se hizo más difícil de justificar cuando la gente empezó a preferir contenidos más inmediatos, interactivos y de larga duración en streaming. Y también sentí que me iba a quedar atrás si no me adentraba en ese mundo".

Hubo un evidente periodo de adaptación mientras Steph descubría todas las demás habilidades que necesitaba, sin guión, compartiendo mucho más de sí misma que antes, pero lo consiguió.

"De repente, tuve que aprender a ser técnico de iluminación, operador de sonido, cámara, maquillador, editor, diseñador gráfico, artista de efectos visuales y, cuando empecé a aceptar más trabajos patrocinados, ejecutivo creativo de publicidad. Presento ideas, a menudo ideas visuales o técnicas que no sé cómo ejecutar, y luego veo un montón de vídeos de YouTube para aprender a hacerlo. Da miedo, pero es emocionante".

Configuración del PC Gaming

Puede que Steph aprenda nuevas disciplinas creativas sobre la marcha, pero una cosa a la que siempre puede recurrir es a su fiel PC para juegos, que es suficiente para manejar casi cualquier cosa que 2022 pueda lanzarle. Y probablemente el resto de la década de 2020...

"He sido embajadora de Lenovo Legion desde 2018, así que me mantengo equipada con una configuración de juego elegante para jugar, transmitir, editar... todo lo que necesito hacer. Es un privilegio y una alegría. Recientemente me he actualizado a un Legion Tower 7i", dice. Ese equipo lleva una CPU Intel i9 12900k, una tarjeta gráfica GeForce RTX 3080Ti, 16 GB de RAM y una iluminación ARGB de refrigeración líquida bastante elegante. Todas esas imágenes en movimiento se transmiten a dos monitores para gaming Lenovo NVIDIA G-Sync 27q-20 y, para rematar, Steph tiene un portátil para juegos Legion 7i cerca en un soporte para que actúe como tercera pantalla cuando lo necesite.

"También he utilizado los equipos G de Logitech durante años y finalmente les convencí para que me tuvieran como embajadora", dice. "Porque me encantan sus productos. Tengo cuatro auriculares G733 Lightspeed Wireless. ¿Por qué cuatro? Porque tengo uno en cada color. Sí. Soy así de guapa. Puedo combinar mis auriculares con mi ropa y es una pasada. También uso un teclado mecánico inalámbrico Logitech G915 Lightspeed, y mi ratón preferido es el clásico G902 Hero Gaming Mouse".

01 Lo más destacado de la configuración de streaming

Steph presenta The Wrap Up en Red Bull TV © Ken Leanfore / Red Bull Content Pool

El resto de la configuración de Steph es una selección cuidadosamente elegida de periféricos y artilugios para mantener el flujo del streaming, y como es lógico para la propietaria de cuatro auriculares, dice que se siente muy orgullosa de su estética de "encantadora cabaña de montaña".

"Es difícil evitar los LEDs de colores porque transforman un espacio de forma instantánea, pero déjame decirte que la gente viene de todas partes para ver mis bonitas luces LED antiguas", insiste. "Son acogedoras y dan a mi espacio un aire de fantasía. También tengo unas cuantas armas muy chulas expuestas: el hacha de Eivor, de Assassin's Creed Valhalla, y la Espada del Rey de Ragnar, de la serie de televisión Vikingos. Me gustan las cosas nórdicas. Antes tenía un millón de estatuas de personajes y objetos de colección, pero hace poco Marie Kondo los redujo a mis principales favoritos.

"Tengo una planta para tener un poco de verde y calma, y un sistema de insonorización para reducir el eco, pero lo más útil que he invertido recientemente ha sido un escritorio de pie Desky. Como ahora estoy más tiempo en casa, cuando no estoy jugando, haciendo streaming o editando estoy en reuniones o en llamadas, y me encontré sentada tanto tiempo que estaba empezando a tener calambres en las piernas. Algunos de mis amigos tenían [escritorios de pie], y decidí que era el momento. Está motorizado y es programable, así que solo tengo que pulsar un botón y cambia la altura para estar sentada o de pie. No juego de pie -no soy tan virtuosa-, pero intento hacer todas las reuniones de pie".

Además, Steph tiene una cámara sin espejo Sony S5100, "porque es lo suficientemente pequeña como para colocarse encima del monitor, pero con una calidad de imagen mucho mejor que la de una cámara web", y los colores vibrantes de las cámaras Sony son buenos para "todos los LEDs 'heaps sick' que tengo en marcha". Lo hace todo a través de un Elgato Cam Link.

Steph habla de la importancia de tener un buen micrófono -un tema, en la serie My Loadout- aunque parece que no es su reto técnico favorito.

"Para la voz, uso un micrófono Blue Microphones Blackout Spark SL XLR", dice. "Los micrófonos USB me daban problemas con las interferencias y los zumbidos, y el XLR ofrece una mejor calidad de sonido en general, pero también implica pasarlos por un mezclador, así que tengo un TC Helicon GoXLR mini. Tengo el mini porque no quiero complicar demasiado las cosas, y no tengo montones de canales de audio que tenga que gestionar. El sonido, en mi opinión, es la parte más exasperante a la hora de aprender todas las cosas de producción para el streaming en directo. Siempre hay algo que sale mal. Lo odio. Solo hay que trabajar. Pero me encanta. Pero también apesta".

Inspirar a la gente

Dada la gran variedad de trabajos de Steph y su experiencia en múltiples campos, nos sorprende que también tenga tiempo para ver streams, pero menciona a un montón de creadores diferentes a los que quiere destacar cuando le preguntamos quién la inspira en este momento.

"Grace [ iamfallfromgrace ] fue una de las primeras streamers que empecé a ver en Twitch. En su contenido se ve claramente lo mucho que trabaja, el esfuerzo que pone en su configuración y además es realmente genial en los juegos", dice Steph. "Definitivamente, soy más una animadora que alguien que va a dominar en línea, pero al verla limpiando en los battle royales, o quemando cada juego de Souls y es como... ‘Nadie puede echar mierda a las mujeres por no tener habilidades’. No con jugadores como Grace. Desde entonces, se ha convertido en una jugadora de Red Bull, lo que es increíble porque esperamos poder trabajar juntas en algunas cosas".

Por otra parte, es una gran fan de Jordan Rasko . "Es una comediante, una cantante, una jugadora, pero es increíblemente creativa (léase: wonderfully weird) con lo que pone en el mundo. No hay dos streams iguales: es salvaje, divertida e inclusiva. Tiene muchas ventajas. Cuando se pone en marcha, adopta la forma del antiguo nivel de bonificación del coche de Super Street Fighter, y los gráficos de otros streamers flotan y se turnan para golpear el coche. Divertidísimo.

"Por último, me encantaría nombrar a HaughtyChicken : es una streamer increíble que está aportando una visibilidad muy necesaria a los jugadores mayores. Las estadísticas sobre la edad media de los jugadores siguen subiendo, porque es evidente que los juegos ya no son algo dirigido exclusivamente a los niños. Creo que lo maravilloso de los juegos es que crean oportunidades para que una amplia gama de personas trabajen y jueguen juntas. La persona más joven de mi equipo de juego habitual acaba de terminar el instituto, y la mayor tiene casi 50 años y tiene hijos. Y un abanico de edades intermedias.

“Todos hemos encontrado puntos en común en esto que amamos, y en los juegos estamos trabajando hacia un objetivo común, pero es en esos momentos en los que estamos charlando sobre la vida cuando podemos pedir consejo sobre cosas personales a gente más experimentada, o compartir algo de sabiduría con gente que es más joven y necesita algunas duras verdades. Y creo que eso es increíble. Luego volvemos a la carga, a despejar la siguiente incursión".

Llega la Reina Bruja

Hablando de incursiones, Destiny 2 es una cita habitual para Steph, y en el momento de escribir este artículo estábamos a pocos días del lanzamiento de La Reina Bruja, probablemente la expansión más esperada de la serie desde El Rey de los Poseídos. Mientras tanto, a Steph le encanta el contenido del 30º aniversario de Bungie que se lanzó a finales del año pasado, "especialmente todo el material de Dares of Eternity con el Starhorse", dice. "Es el contenido que más me gusta desde hace años. Es gracioso, irreverente y divertido. Esa mazmorra es un troll enorme, vamos. No esperaba tener tantas expectativas de la Reina Bruja".

"Esta mañana he asistido a una sesión de preestreno y a una sesión de preguntas y respuestas sobre la Reina Bruja, en la que Joe Blackburn [desarrollador de Bungie] nos ha explicado el nuevo sistema de creación de armas, cuchillos... ¡arghh! Este será el mayor cambio en el juego que hemos visto en mucho tiempo, estoy nerviosa por cómo van a equilibrarlo todo. Estoy muy emocionada. Se siente bien ser un fan de Destiny 2 ahora mismo".

Así es. Y cuando Savathûn, la Reina Bruja, haga finalmente acto de presencia en nuestro sistema solar, puedes apostar que Hex Steph estará allí para ponerla en su sitio.

02 Especificaciones del PC Gaming de Steph

CPU Intel i9 12900k

GPU GeForce RTX 3080TI

16GB DDR5 RAM

2TB SSD

Iluminación ARGB de refrigeración líquida

2 monitores para juegos Lenovo NVIDIA G-Sync 27q-20

4x auriculares Logitech G733 Lightspeed Wireless

Teclado mecánico inalámbrico Logitech G915 Lightspeed

Ratón Logitech G502 Hero Gaming

Cámara sin espejo Sony S5100

Luces de llave Elgato

Micrófono XLR Blue Microphones Blackout Spark SL

TC Helicon GoXLR mini