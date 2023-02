Ya sea música o baile, el hip-hop inspira a millones de personas en todo el mundo. Pero lo que muchos no saben: El hip-hop no es sólo un estilo de baile o un género musical, sino todo un movimiento cultural que surgió en los años 70 en los guetos de Nueva York como respuesta a unas condiciones de vida desfavorecidas e injustas. Esta cultura callejera consta en su origen de cuatro elementos: Rap (o: MCing), DJing, B-Boying (Breaking) y Graffiti.

Soraki gana la Final Mundial del Red Bull Dance Your …

Final Mundial del Red Bull Dance Your Style 2023 La Final Mundial del Red Bull Dance Your Style llegará a Alemania en 2023, donde los mejores bailarines callejeros del mundo se batirán en feroces batallas 1vs1 en Fráncfort el 4 de noviembre.

Hip-hop y otros estilos de street dance en Red Bull Dance Your Style:

Esta batalla trata sobre la expresión personal a través del movimiento. No te pierdas la final del Juste Debout Hip-Hop 2017.