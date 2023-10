Cómo Tetris se ha convertido en un torneo esports de primer nivel

Así de fácil, todo había terminado. Se había coronado a un nuevo campeón y, por segunda vez en nueve años, Jonas Neubauer no había podido hacerse con el título de mejor jugador de Tetris clásico del mundo. Fue una final acalorada entre Neubauer y Joseph Saelee, pero al final ganó el mejor jugador.

Esta fue la sorpresa de la edición de 2018 de los Campeonatos Mundiales de Tetris Clásico. El CTWC de 2018, que llevaba celebrándose algo menos de una década, fue el más grande y competitivo hasta la fecha, y no solo atrajo el mayor nivel de juego que se había visto en el torneo, sino también el mayor número de espectadores: más de 20.000 personas siguieron la final en directo en Twitch, cifra que se disparó a más de 100.000 en los días posteriores, un número de espectadores que empequeñece las cifras anteriores. Fue un gran año para la competición y para una escena cuyo crecimiento no ha sorprendido a nadie más que a sus organizadores.

"Probablemente fue alrededor del cuarto año cuando pensé: 'Oh, vamos a seguir haciendo esto'", recuerda Vince Clemente, cofundador de la CTWC. "Éste era el noveno año, el próximo será el décimo, nunca imaginé que diez años después aún estaría haciendo esto todavía".

Clemente fue el encargado de organizar el primer torneo en 2010, como parte de su papel de productor de Ecstasy of Order: The Tetris Masters, un documental sobre el perdurable seguimiento del título de NES. El plan entonces consistía en coronar al mejor jugador del mundo para dar un final convincente a la película, pero el entusiasmo de los jugadores y de Tetris Company hizo que se organizara una continuación en 2011, lo que llevó a trasladar el lugar de celebración a la Portland Retro Gaming Expo para celebrar otra en 2012 y lo que ahora es un elemento básico de la Expo.

"Hubo un campeonato en Hong Kong, e hicimos que Jonas Neubauer, que ha ganado nuestro campeonato siete veces, y Koji 'Koryan' Nishio, el mejor jugador de Japón, se enfrentaran en un partido de exhibición en Hong Kong para poner en marcha ese torneo en Asia". La parte europea está supervisada por Christofer Daniel, que se unió a Clemente en 2014 para ayudar a crear una liga mundial estandarizada para el juego, con Trey Harrison, uno de los protagonistas de Ecstasy of Order y profesional del Tetris de los años 90, completando las filas de los altos cargos de la organización. Forman un equipo fuerte que entiende por qué el Tetris es un gran deporte.

"Gran parte de ello tiene que ver con la velocidad de esta versión concreta de Tetris", dice Harrison. "Irónicamente, parece ser un poco más lenta que algunas de las versiones más nuevas porque no puedes hacer lo que se llama una 'caída dura', en la que la pieza cae instantáneamente sobre la pila, así que creo que es más fácil como espectador observar y tener una idea de cuándo los jugadores se arriesgan y cuándo están en peligro".

La versión que utilizan es la estándar NTSC, en una NES y un mando estándar. Tras haber competido en las seminales Nintendo World Championships de 1990, Harrison es un miembro de la vieja escuela de la comunidad Tetris, y ayudó a dirigir un sitio llamado TetrisMasters.com, un tablón de mensajes dedicado al rompecabezas. Fue allí donde Neubauer, varias veces campeón, se involucró. Hace más de 10 años, Neubauer se grabó a sí mismo completando una partida de max-out, en la que la puntuación alcanza el número máximo de 999.999; En VHS, se lo envió a Harrison, que lo digitalizó y lo subió a TetrisMasters y luego a YouTube, a través del cual se pusieron en contacto con Neubauer y le pidieron que compitiera en el torneo de 2010. Por aquel entonces, no eran más que chavales de instituto y jugadores retro intercambiando puntuaciones y estrategias, pero ahora es una entidad internacional legítima, algo en lo que ha tenido mucho que ver la llegada de Twitch.

"El streaming ha permitido a la gente participar en la comunidad a un nivel mucho más íntimo y obtener información sobre la configuración que necesitan para jugar correctamente", me dijo Neubauer. "Por eso creo que la población de competidores se ha disparado, y también la apreciación del juego, porque la gente puede jugar en casa, junto a nosotros".

Por muy decepcionante que fuera, su derrota de 2014 fue el toque de atención que necesitaba. Tras cuatro victorias consecutivas, empezaba a sentirse satisfecho. Su régimen de entrenamiento empezó solo unas semanas antes del torneo para quitarse las telarañas -en 2014 fue cuando menos había practicado-, un enfoque que ya no le servía. Ahora, el entrenamiento es más a largo plazo, probando y aplicando nuevas técnicas.

