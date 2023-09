Breve historia de Red Bull SoundClash

The Suffers

Un año récord con 13 eventos Red Bull SoundClash en todo el mundo, incluidos siete en EE.UU. y presentaciones por primera vez en Sudáfrica, Suiza y Australia. Los momentos más destacados fueron el choque del famoso colectivo soul The Roots en Boston con la orquesta afrobeat Antibalas y la legendaria Erykah Badu junto con los Cannabinoids frente a los rockeros de Los Ángeles Shiny Toy Guns en Dallas.

Una nueva década marcó un punto de inflexión en Red Bull SoundClash, ya que los competidores fueron más allá de los límites para alzarse con la victoria. Los rockeros indie canadienses Tokyo Police Club se enfrentaron al rapero local Wale frente al Capitolio de Washington DC, The Roots lucharon contra Shiny Toy Guns en Atlanta, y la competición se trasladó por primera vez a la República Checa, Brasil e India.

El icono del hip-hop Ludacris apareció no en uno, sino en dos Red Bull SoundClashes con desafíos al cantautor Mike Posner en Miami y a los rockeros Neon Trees en Atlanta. Ese mismo año, The Ting Tings organizaron una gran fiesta en Las Vegas con la actuación como invitados de los icónicos Goodie Mob. Mientras tanto, en South Padre Island, tuvo lugar un duelo épico entre el único Snoop Dogg y los tejanos Ghostland Observatory.

La competición siguió yendo más allá con espectáculos innovadores en Beirut (con un cara a cara entre los grupos libaneses Mashrou' Leila y Who Killed Bruce Lee), El Cairo (con los egipcios Cairokee y Wust El Balad) y Dubai (donde Wust El Balad, que regresaba, se enfrentó al grupo local Autostrad).

Parte del atractivo de Red Bull SoundClash es la oportunidad de defender a los artistas locales, y 2015 y 2016 no fueron una excepción. Espectáculos en Egipto, Alemania, Jordania, Pakistán y Taiwán dieron a destacados artistas la oportunidad de hacerse oír en un gran escenario.

Este año se produjo un auténtico choque de generaciones de hip-hop, ya que el Equipo Reality Check (formado por los veteranos del rap alemán Samy Deluxe, Eko Fresh y Afrob) se enfrentó en Hamburgo al Equipo New Level (formado por LGoony, Crack Ignaz y Soufian).

2020 - Ya no hay quien nos pare