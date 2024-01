Breve historia del skate

Pretty Sweet Los dos teams más on fire del skate, Girl y Chocolate, unen fuerzas para sacar esta skate movie.

El origen del skate es tan ambiguo como el de nuestro universo. Existen múltiples informes de autoproclamados historiadores del skate sobre quién, qué y dónde aparecieron los primeros monopatines. Existe un amplio consenso en que los monopatines se originaron en EE.UU., primero como cajas de madera con patines de roller-derby sujetos a la parte inferior. Los primeros modelos llevaban manillar, como los patinetes modernos, pero con el tiempo las cajas se sustituyeron por tablones de madera y el manillar se desechó en favor de una experiencia más parecida al surf. Estos patinetes-caja se veían ya a finales del siglo XIX, pero no fue hasta la década de 1950 cuando se popularizaron los palés de madera con ruedas de arcilla en las laderas del sur de California.

El origen del skate es tan ambiguo como el de nuestro universo. Existen múltiples informes de autoproclamados historiadores del skate sobre quién, qué y dónde aparecieron los primeros monopatines. Existe un amplio consenso en que los monopatines se originaron en EE.UU., primero como cajas de madera con patines de roller-derby sujetos a la parte inferior. Los primeros modelos llevaban manillar, como los patinetes modernos, pero con el tiempo las cajas se sustituyeron por tablones de madera y el manillar se desechó en favor de una experiencia más parecida al surf. Estos patinetes-caja se veían ya a finales del siglo XIX, pero no fue hasta la década de 1950 cuando se popularizaron los palés de madera con ruedas de arcilla en las laderas del sur de California.

El origen del skate es tan ambiguo como el de nuestro universo. Existen múltiples informes de autoproclamados historiadores del skate sobre quién, qué y dónde aparecieron los primeros monopatines. Existe un amplio consenso en que los monopatines se originaron en EE.UU., primero como cajas de madera con patines de roller-derby sujetos a la parte inferior. Los primeros modelos llevaban manillar, como los patinetes modernos, pero con el tiempo las cajas se sustituyeron por tablones de madera y el manillar se desechó en favor de una experiencia más parecida al surf. Estos patinetes-caja se veían ya a finales del siglo XIX, pero no fue hasta la década de 1950 cuando se popularizaron los palés de madera con ruedas de arcilla en las laderas del sur de California.

caseros sembrarían la mentalidad DIY arraigada en el skateboarding actual. De una forma cruda y hermosa, el skateboarding no surgió de una industria, sino del intenso deseo de la propia autoexpresión. Comprender esta verdad sencilla pero profunda es nuestro primer vistazo a "¿Qué es el skate?" y, en última instancia, a lo que significa ser un skater.

The Original Skateboarder Fotógrafos y skaters que vivieron el nacimiento del skateboarding comparten sus historias sobre el boom de 1970.

The LA Boys Descubre cómo cuatro minutos de la película Ban This cambiaron la vida de cuatro jóvenes skaters de Los Ángeles.

Es difícil imaginarnos en las épocas del DogTown de los años 50 o 70, la cuna del skateboarding. Sería aún más difícil imaginar cuánto cambiaría el skateboarding desde su concepción. A principios de los 60, empresas de monopatines como Hobie y Makaha empezaron a anunciar el skate como "surf de acera" o una alternativa al surf cuando las olas eran planas. En 1963, Makaha formó el primer equipo profesional de skate, que compitió en la primera competición de skate de la historia ese mismo año en Hermosa, California. Mientras que los vestigios de las competiciones de skate de descenso de principios de la década de 1960 adoptan la forma de bombas de colina de San Francisco que desafían a la muerte, los formatos de competición freestyle y la mayoría de los trucos realizados en la competición de Hermosa no son ahora más que un recuerdo lejano para el skate contemporáneo.

Es difícil imaginarnos en las épocas del DogTown de los años 50 o 70, la cuna del skateboarding. Sería aún más difícil imaginar cuánto cambiaría el skateboarding desde su concepción. A principios de los 60, empresas de monopatines como Hobie y Makaha empezaron a anunciar el skate como "surf de acera" o una alternativa al surf cuando las olas eran planas. En 1963, Makaha formó el primer equipo profesional de skate, que compitió en la primera competición de skate de la historia ese mismo año en Hermosa, California. Mientras que los vestigios de las competiciones de skate de descenso de principios de la década de 1960 adoptan la forma de bombas de colina de San Francisco que desafían a la muerte, los formatos de competición freestyle y la mayoría de los trucos realizados en la competición de Hermosa no son ahora más que un recuerdo lejano para el skate contemporáneo.

Es difícil imaginarnos en las épocas del DogTown de los años 50 o 70, la cuna del skateboarding. Sería aún más difícil imaginar cuánto cambiaría el skateboarding desde su concepción. A principios de los 60, empresas de monopatines como Hobie y Makaha empezaron a anunciar el skate como "surf de acera" o una alternativa al surf cuando las olas eran planas. En 1963, Makaha formó el primer equipo profesional de skate, que compitió en la primera competición de skate de la historia ese mismo año en Hermosa, California. Mientras que los vestigios de las competiciones de skate de descenso de principios de la década de 1960 adoptan la forma de bombas de colina de San Francisco que desafían a la muerte, los formatos de competición freestyle y la mayoría de los trucos realizados en la competición de Hermosa no son ahora más que un recuerdo lejano para el skate contemporáneo.

A pesar de su novedad en el deporte estadounidense, la popularidad del skate acabó por desplomarse en 1965. Era más probable que la gente fuera a una competición de roller derby que a una de skateboarding. Los medios de comunicación empezaron a publicitar el skate como una actividad peligrosa, mientras que las ruedas de barro y las paradas de manos se volvieron tan cansinas como ver un hula-hooper durante horas y horas. Entender cómo estuvo a punto de perecer el skate es comprender en última instancia por qué ya no se ven sus primeras formas. Pero, lo que es más importante, comparando dónde se encuentra hoy el skate respecto a estos tiempos, vemos una de las mayores transformaciones de un deporte en el siglo XX al XXI.

A pesar de su novedad en el deporte estadounidense, la popularidad del skate acabó por desplomarse en 1965. Era más probable que la gente fuera a una competición de roller derby que a una de skateboarding. Los medios de comunicación empezaron a publicitar el skate como una actividad peligrosa, mientras que las ruedas de barro y las paradas de manos se volvieron tan cansinas como ver un hula-hooper durante horas y horas. Entender cómo estuvo a punto de perecer el skate es comprender en última instancia por qué ya no se ven sus primeras formas. Pero, lo que es más importante, comparando dónde se encuentra hoy el skate respecto a estos tiempos, vemos una de las mayores transformaciones de un deporte en el siglo XX al XXI.

A pesar de su novedad en el deporte estadounidense, la popularidad del skate acabó por desplomarse en 1965. Era más probable que la gente fuera a una competición de roller derby que a una de skateboarding. Los medios de comunicación empezaron a publicitar el skate como una actividad peligrosa, mientras que las ruedas de barro y las paradas de manos se volvieron tan cansinas como ver un hula-hooper durante horas y horas. Entender cómo estuvo a punto de perecer el skate es comprender en última instancia por qué ya no se ven sus primeras formas. Pero, lo que es más importante, comparando dónde se encuentra hoy el skate respecto a estos tiempos, vemos una de las mayores transformaciones de un deporte en el siglo XX al XXI.

No en sentido figurado, sino literalmente. La rueda del monopatín fue reinventada por Frank Nasworthy, que introdujo la rueda de uretano en el monopatín en 1973. La nueva rueda, que sustituía a las toscas ruedas de arcilla de los años 50 y 60, se agarraba al asfalto y a las paredes de las piscinas como los tacos a la hierba. Con la invención del kick-tail junto a ella, (un extremo trasero elevado del monopatín), nació una nueva definición de monopatín profesional. Las revistas de skate que se vendían en la tienda de surf local tenían ahora un caballo que promocionar, ya que la nueva moda del skate empezó a expandirse por todo el mundo. Sólo tres años después de la nueva rueda de monopatín, en 1976 surgió el primer skatepark en Florida.

No en sentido figurado, sino literalmente. La rueda del monopatín fue reinventada por Frank Nasworthy, que introdujo la rueda de uretano en el monopatín en 1973. La nueva rueda, que sustituía a las toscas ruedas de arcilla de los años 50 y 60, se agarraba al asfalto y a las paredes de las piscinas como los tacos a la hierba. Con la invención del kick-tail junto a ella, (un extremo trasero elevado del monopatín), nació una nueva definición de monopatín profesional. Las revistas de skate que se vendían en la tienda de surf local tenían ahora un caballo que promocionar, ya que la nueva moda del skate empezó a expandirse por todo el mundo. Sólo tres años después de la nueva rueda de monopatín, en 1976 surgió el primer skatepark en Florida.

No en sentido figurado, sino literalmente. La rueda del monopatín fue reinventada por Frank Nasworthy, que introdujo la rueda de uretano en el monopatín en 1973. La nueva rueda, que sustituía a las toscas ruedas de arcilla de los años 50 y 60, se agarraba al asfalto y a las paredes de las piscinas como los tacos a la hierba. Con la invención del kick-tail junto a ella, (un extremo trasero elevado del monopatín), nació una nueva definición de monopatín profesional. Las revistas de skate que se vendían en la tienda de surf local tenían ahora un caballo que promocionar, ya que la nueva moda del skate empezó a expandirse por todo el mundo. Sólo tres años después de la nueva rueda de monopatín, en 1976 surgió el primer skatepark en Florida.

Antes del final de la década, empezaron a aparecer skateparks por toda Norteamérica y Sudamérica, y poco después por Europa y Asia. El ascenso del skate a la cultura dominante en los años 70 fue popularizado por la película de 2005 Lords of Dogtown. En 1975, como se ve en la película, el equipo de skate Zephyr, encabezado por Tony Alva, mostró al mundo el potencial del skate en el Ocean Festival de Del Mar, California. Este momento de la historia del skate sirve como piedra angular de su historia y de cómo cambiarían las competiciones de skate en las décadas siguientes.

Antes del final de la década, empezaron a aparecer skateparks por toda Norteamérica y Sudamérica, y poco después por Europa y Asia. El ascenso del skate a la cultura dominante en los años 70 fue popularizado por la película de 2005 Lords of Dogtown. En 1975, como se ve en la película, el equipo de skate Zephyr, encabezado por Tony Alva, mostró al mundo el potencial del skate en el Ocean Festival de Del Mar, California. Este momento de la historia del skate sirve como piedra angular de su historia y de cómo cambiarían las competiciones de skate en las décadas siguientes.

Antes del final de la década, empezaron a aparecer skateparks por toda Norteamérica y Sudamérica, y poco después por Europa y Asia. El ascenso del skate a la cultura dominante en los años 70 fue popularizado por la película de 2005 Lords of Dogtown. En 1975, como se ve en la película, el equipo de skate Zephyr, encabezado por Tony Alva, mostró al mundo el potencial del skate en el Ocean Festival de Del Mar, California. Este momento de la historia del skate sirve como piedra angular de su historia y de cómo cambiarían las competiciones de skate en las décadas siguientes.

Sin embargo, el skate acabaría sufriendo otra caída casi fatal al acercarse la década de 1980. A medida que dudosas corporaciones ajenas al skateboarding empezaron a infiltrarse en sus competiciones con contratos caballo de troya y sobresaturación de concursos, la popularidad del skate se desvaneció en un hermético grupo de buscadores de libertad que se impusieron en las piscinas vacías de los patios traseros de Estados Unidos. Ya no se construían skateparks, pues los costes de los seguros se dispararon debido a la naturaleza propensa a las lesiones del skate. Y así, ya no aceptado por los padres de SoCal ni por las corporaciones que buscaban la próxima gran moda, el skate se convirtió en la tarjeta de visita de la cultura antisistema y de la creciente escena punk de los años 80.

Sin embargo, el skate acabaría sufriendo otra caída casi fatal al acercarse la década de 1980. A medida que dudosas corporaciones ajenas al skateboarding empezaron a infiltrarse en sus competiciones con contratos caballo de troya y sobresaturación de concursos, la popularidad del skate se desvaneció en un hermético grupo de buscadores de libertad que se impusieron en las piscinas vacías de los patios traseros de Estados Unidos. Ya no se construían skateparks, pues los costes de los seguros se dispararon debido a la naturaleza propensa a las lesiones del skate. Y así, ya no aceptado por los padres de SoCal ni por las corporaciones que buscaban la próxima gran moda, el skate se convirtió en la tarjeta de visita de la cultura antisistema y de la creciente escena punk de los años 80.

Sin embargo, el skate acabaría sufriendo otra caída casi fatal al acercarse la década de 1980. A medida que dudosas corporaciones ajenas al skateboarding empezaron a infiltrarse en sus competiciones con contratos caballo de troya y sobresaturación de concursos, la popularidad del skate se desvaneció en un hermético grupo de buscadores de libertad que se impusieron en las piscinas vacías de los patios traseros de Estados Unidos. Ya no se construían skateparks, pues los costes de los seguros se dispararon debido a la naturaleza propensa a las lesiones del skate. Y así, ya no aceptado por los padres de SoCal ni por las corporaciones que buscaban la próxima gran moda, el skate se convirtió en la tarjeta de visita de la cultura antisistema y de la creciente escena punk de los años 80.

Back to the Bowl Explora la historia de uno de los spots de skate más icónicos y descubre por qué se hizo tan famoso.

Lo que Zephyr Skateboards hizo aquel año en Del Mar por el mundo del skate no se volvería a ver hasta que Tony Hawk hizo aterrizar su 900 en los X-Games de 1999. El 27 de junio de 1999, Hawk cayó por undécima vez en la rampa vert de los X-Games de verano para realizar el truco más reconocible de la historia del skateboarding. En aquel momento, ningún skater podía imaginar hasta qué punto las dos rotaciones y media de Hawk catapultarían al skate a una nueva órbita de popularidad. Pero para cuando Hawk había llevado oficialmente el skateboarding profesional de nuevo al centro de atención, el skateboarding ya había sufrido una inmensa transformación a lo largo de la década de 1980 y principios de la de 1990.

Lo que Zephyr Skateboards hizo aquel año en Del Mar por el mundo del skate no se volvería a ver hasta que Tony Hawk hizo aterrizar su 900 en los X-Games de 1999. El 27 de junio de 1999, Hawk cayó por undécima vez en la rampa vert de los X-Games de verano para realizar el truco más reconocible de la historia del skateboarding. En aquel momento, ningún skater podía imaginar hasta qué punto las dos rotaciones y media de Hawk catapultarían al skate a una nueva órbita de popularidad. Pero para cuando Hawk había llevado oficialmente el skateboarding profesional de nuevo al centro de atención, el skateboarding ya había sufrido una inmensa transformación a lo largo de la década de 1980 y principios de la de 1990.

Lo que Zephyr Skateboards hizo aquel año en Del Mar por el mundo del skate no se volvería a ver hasta que Tony Hawk hizo aterrizar su 900 en los X-Games de 1999. El 27 de junio de 1999, Hawk cayó por undécima vez en la rampa vert de los X-Games de verano para realizar el truco más reconocible de la historia del skateboarding. En aquel momento, ningún skater podía imaginar hasta qué punto las dos rotaciones y media de Hawk catapultarían al skate a una nueva órbita de popularidad. Pero para cuando Hawk había llevado oficialmente el skateboarding profesional de nuevo al centro de atención, el skateboarding ya había sufrido una inmensa transformación a lo largo de la década de 1980 y principios de la de 1990.