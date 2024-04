La loca historia de League of Legends

Red Bull Solo Q Disfruta de tu momento con Red Bull Solo Q, el épico torneo amateur uno contra uno de League of Legends que regresa para disputar una final mundial en Londres.

ha experimentado una transición fascinante. Pero ¿por qué? ¿Y qué es lo que mantiene a League of Legends en lo más alto entre hordas de juegos similares?

League of Legends

League of Legends ha recorrido un largo camino desde que se convirtió en el famoso Multiplayer Online Battle Arena -o MOBA- que conocemos hoy en día. Dicho esto, siempre ha conseguido mantener el entusiasmo con sus numerosos cambios, pero también hacer crecer los

Para quienes no estén familiarizados con los MOBA, he aquí un rápido resumen (y si ya conoces el género, pasa al siguiente capítulo): en general, los jugadores compiten en una arena isométrica con una vista de arriba abajo. Esta arena se compone de tres carriles (donde tienen lugar la mayoría de los combates) con una jungla en medio (una zona boscosa con monstruos o enemigos NPC).

Antes de empezar la partida, el jugador debe elegir un campeón (actualmente hay 167) que tiene habilidades únicas. Dependiendo del papel que quieras desempeñar y de las tácticas en las que quiera basarse tu equipo, la elección del campeón no debe hacerse a la ligera. En general, tres de los cinco roles previstos son los dominadores de carril: top lane, mid lane y bot lane. Luego está el rol de "jungler", el que vaga por los territorios inexplorados entre los carriles, buscando escaramuzas para ayudar a sus compañeros de equipo. Y, por último, está el rol de apoyo, que está ahí para ayudar a tu equipo lo mejor que puedas. Éstas son las bases del juego.

